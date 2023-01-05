Genç neslin en çok vakit geçirdiği alanlardan biri oyun dünyası. Savaş oyunları da en çok tercih edilen kategorilerden biri. Teknoloji arttıkça “gerçekçilik” oyuncuların tercihini etkileyen en büyük faktör oldu. Bu gerçekçiliği artırabilmek için oyunlarda gerçek silahlar, araçlar modelleniyor. Türkiye’nin milli envanteri de bu ortamda kendine yer bulmaya başladı. İşte, milyonlarca kopya satan oyunlarda yer alan Türk mühendislerin ürünleri…



ATAK Helikopteri







Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre tasarlanan, TUSAŞ ve İtalyan AgustaWestland ortak üretimi taarruz ve taktik keşif helikopteri. ATAK, dünya üzerinde 70 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı olan War Thunder oyununda yer alıyor.

ATAK, ilk kez 2009’da havalandı

İtalya’dan alınan gövde tasarımına Türk mühendislerin geliştirdiği özgün silah ve yazılım sistemlerinin entegre edilmesiyle T-129 ATAK helikopteri ortaya çıkarıldı. Üretimi tamamlanan ilk helikopter Eylül 2009’da havalandı. Bugüne kadar geçen sürede T-129’da çok önemli iyileştirmeler yapıldı. Filipinler’e de ihraç edilen platformun yakın gelecekte Nijerya’da da gökyüzüyle buluşması bekleniyor. Ayrıca, ATAK-II versiyonu için de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.



FNSS Zaha MAV

Milli imkanlarla FNSS tarafından geliştirilen Zırhlı Amfibi Deniz Hücum Aracı (ZAHA) kendi alanında oldukça önemli bir araç. Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Electronic Arts’ın (EA) 2022 yılında çıkardığı meşhur serisi Battlefield’ın son çıkan oyunu “Battlefield 2042”de yer alıyor.

Hem karada hem denizde gidebiliyor

ZAHA hem karada hem denizde gidebiliyor. Görev yapabileceği deniz platformları arasında TCG ANADOLU, TCG SANCAKTAR ve TCG BAYRAKTAR gemileri bulunuyor. ZAHA; 24 (21 deniz piyadesi + 3 mürettebat ) personel taşıma kapasitesine, 12.7mm çapında makinalı tüfek ve 40mm çapında otomatik bomba atar barındıran uzaktan komutalı silahı kulesi sayesinde yüksek ateş gücüne, sızdırmaz ve hidro dinamik gövde tasarımına, suda itki sistemine, sis perdesi üretme kabiliyetine ve balistik korumaya sahip.

MKE JNG-90 (BORA)

Türkiye’nin ilk uzun menzilli keskin nişancı tüfeği... 5 yıllık bir çalışmanın ürünü olan Bora'da seri üretime geçildi. Yine EA şirketinin ürettiği, şimdiye kadar 15 milyondan fazla satış rakamı olan “Battlefield 3” oyununda yer alıyor.

1000 metreye kadar nokta hedef atışı

Bora 12 silahının namlu çapı 7,62 milimetredir. JMK Bora 12 silahının tesirli menzili 1200 metre olup, 1000 metreye kadar nokta hedef atışı yapabilmekte. Jandarma Genel Komutanlığı ve MKEK'nin çalışmalarıyla geliştirildi. Farklı ülkelerde düzenlenen yarışmalardan birinciliklerle dönen bu silah Azerbaycan Ordusu tarafından da kullanılıyor.

UTAS UTS-15

UTAS UTS-15, türk yapımı bir bullpup pompalı yivsiz tüfek. Silah, 2006 yılında UTAŞ tarafından Smith & Wesson'ın nihai bir polis tüfeği talebi üzerine geliştirildi. Serinin 10’uncu oyunu olan “Battlefield 4”te yer alıyor.

Aksiyon filmlerinin başrolü

Esas olarak elyaf takviyeli enjeksiyonlu polimerden imal edilmiştir. UTS-15 Amfibi Deniz Piyade Tugayı tarafından da kullanılıyor. UTAS UTS-15 aynı zamanda başta Hollywood filmleri olmak üzere dünyanın dört bir yanında çekimleri devam eden aksiyon filmlerinde de en çok tercih edilen silahlardan biri olarak öne çıkıyor.

Otokar Cobra

Otokar'ın araştırma ve geliştirme ekibi tarafından silahlı kuvvetlerin piyade hareketlilik aracı ihtiyacı doğrultusunda geliştirildi. 6 milyon satış rakamı olan “Battlefield: Bad Company 2” oyununda yer alıyor.

Pek çok ordunun tercihi

İyi bir balistik korumanın yanı sıra aynı platformun farklı görevlere uyarlanabilir olması ile tanınıyor. Aynı gövde ve altyapı üzerine tasarlandığı ve birçok model ve tip üretilebildiği için bakım ve serviste büyük kolaylıklar sağlıyor. Farklı kullanım amaçları için üretilmiş farklı Cobra'larda bile ana yapının aynı kalması bakım, onarım ve yedek parçada da büyük tasarruf sağlıyor. Bu özellikler, Cobra'yı pek çok ordunun tercih ettiği bir zırhlı araç yapıyor. Yıllar içerisinde Cobra’nın farklı modelleri de üretildi. Onlar da tıpkı Cobra ilk serisi gibi dünyanın pek çok bölgesinden ciddi talep görüyor. Personel taşıyıcı araçların yanı sıra ambulans, keşif/gözetleme, komuta kontrol araçlarının yanı sıra üzerine makinalı tüfek monte edilmiş versiyonları ile amfibik verisyonu da bulunuyor.

FNSS ACV

FNSS tarafından geliştirilmiş hem zırhlı savaş aracı hem de zırhlı personel taşıyıcı olarak kullanılan bir paletli zırhlı savaş aracı ailesinden. Alman şirketi Digitalmindsoft tarafından geliştirilen gerçek zamanlı taktik strateji oyunu Call to Arms’ta yer alıyor.

ACV adını İngilizce Armored Combat Vehicle (Türkçe Zırhlı Muharebe Aracı-ZMA) kelimelerinin kısaltılmasından alıyor. ACV-15'in yapımında Amerikan yapımı zırhlı piyade savaş aracı temel alındı. Türkiye, Filipinler, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri ordularında hali hazırda FNSS ACV kullanılıyor.

Kaplan MT Tank

Türkiye’nin tarihinde ilk kez tank ihraç etmesi başarısının başrol oyuncusu Kaplan MT son derece modern bir platform olarak öne çıkıyor. Çevrimiçi kullanıcıların gerçek zamanlı rekabetçi modda oynadığı “Armored Warfare” oyununda yer alıyor.

Gelişmiş koruma sistemlerine sahip

Gelişmiş balistik ve mayın koruma sistemlerine sahip tasarım mimarisi, piyade birlikleri için yakın ateş desteğinden daha büyük hedeflere karşı zırh delici mühimmata kadar uzanan geniş bir ateş gücü çeşitliliğinin kullanılmasına imkan tanıyan KAPLAN MT’nin hassas doğrudan ateş kabiliyeti, araca üstün taktik ve stratejik hareket kabiliyeti ile beraber ihtiyaç duyulan vurucu gücü de sağlıyor.

MPT-76

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin piyade tüfeği ihtiyacını karşılamak amacıyla Savunma Sanayii Başkanlığının oluşturduğu Modern Piyade Tüfeği projesi kapsamında Türkiye merkezli Kale Kalıp, Makina ve Kimya Endüstrisi ve Sarsılmaz tarafından üretilen milli piyade tüfeği. Gerçek zamanlı çevrimiçi rekabetçi, birinci şahıs görüş açısında tasarlanan, Türk yapımı “Zula” oyununda yer alıyor.

MPT kısaltması Milli Piyade Tüfeği sözünün baş harflerinden esinlenerek verildi. MPT-76 ve MPT-55 olarak iki farklı versiyonu bulunuyor. Bu iki versiyonun arasındaki temel farkı kullandıkları mühimmatların mermi çapları belirliyor.