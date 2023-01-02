Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, bir başarıya daha imza attı.

Türkiye’nin kalifiye olmuş tek ve en büyük kalibre makineli tüfeği olan CANiK M2 QCB’nin 750 adetlik teslimatı, Cumhuriyet tarihinde tek seferde teslim edilen en yüksek adet 12.7 mm makineli tüfek olarak tarihe geçti.

2018 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan platform makineli tüfeği projesi kapsamında geliştirilen, Türkiye’nin tek ve en büyük kalibre makineli tüfeği CANiK M2 QCB, TSK ve kolluk kuvvetlerinin envanterine kazandırıldı.

CANiK, Aralık 2022’de teslim etmeyi taahhüt ettiği 750 adet M2 QCB’nin tamamını TSK’nın envanterine kattı.

Teslim edilen 750 adet uçaksavarın kurumlara adetsel dağılımı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve kurumların yapmış olduğu mutabakata göre belirlendi.

“20 bin namlu atım ömrü ile dünya rekoru kırdık”

Türkiye’nin tek ve en büyük kalibre makineli tüfeğini geliştirdiklerini belirten SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, şunları söyledi:

“CANiK olarak deneyimli ve güçlü ekibimizle birlikte muazzam bir çalışma yaptık. 3 yıllık bu dönemde 160 milyon liralık AR-GE ve 440 milyon liranın üzerinde endüstriyelleşme yatırımıyla hayata geçirdiğimiz uçaksavarımız CANiK M2 QCB’yi TSK ve İçişleri Bakanlığı'mızın hizmetine sunduğumuz için onur duyuyoruz.

CANiK M2 QCB, buzlanma ve kirlenme testlerini dünyada başarı ile tamamlayan tek silah oldu. Ayrıca, resmi olarak 20 bin namlu atım ömrü ile dünya rekoru kırdık ve 12.7x99 mm ağır makineli tüfekler için hazırlanmış dünyanın en zor kalifikasyon testini tekrarsız sıfır hata ile tamamladık. Ağustos 2022’de elde ettiğimiz kalifikasyon başarımızın ardından şimdi de yeni bir rekora imza attık ve toplamda 750 adet uçaksavarı (CANiK M2 QCB) ordumuzun envanterine tek seferde kazandırdık. Cumhuriyet tarihinde ve hatta bu kalibrede bir silahın tek seferde 750 adet bir rakamla teslim edilmesi neredeyse görülmemiş bir başarıdır. Bize güvenerek, bu görevi veren Savunma Sanayii Başkanlığı'mıza teşekkürü borç biliyoruz” dedi.

“2 yıllık kapasitemizi doldurduk”

CANiK’in global pazara yönelik hedeflerine de hız kesmeden devam ettiğini belirten C. Utku Aral, “Dünyanın dört kıtasında 69 ülkeye ihracat gerçekleştiren CANiK markamız ile Türkiye ekonomisinin kalkınmışlık seviyesini daha ileri noktalara taşımaya yönelik katkı sunmaya devam ediyoruz. Şu anda kadar CANiK, M2 QCB uçaksavarı için 3 bin 500 adet onaylanmış siparişi bulunuyor. 3 bin 500 adetlik siparişin tamamı yurt dışındaki dost ve müttefik ülkelerin kolluk kuvvetlerine teslim edeceğiz” diye konuştu.

Tüm testlerde mükemmel performans Türkiye’nin kalifiye olmuş tek yerli ve milli uçaksavarı CANiK M2 QCB, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Ağustos 2022’de kalifiye edildi.

Silahlar kalifikasyon sürecinde 40 günlük kısa bir sürede Amerikan TOP ve NATO standartlarında 23 farklı testin hepsini hatasız ve tekrarsız tamamlayarak, daha önce görülmemiş bir sonuç elde etti. Bu kalifikasyon ve test sürecinde, 200 binin üzerinde mermi kullanıldı.

Buzlanma ve kirlenme testlerini dünyada başarı ile tamamlayan tek silah olduğu gibi 20 bin namlu atım ömrü ile de dünya rekorunu kırdı. Bu test sonuçları ile dünyadaki tüm benzerlerinden çok daha üstün bir performans gösteren CANiK M2 QCB Türkiye Cumhuriyeti envanterine girdi.