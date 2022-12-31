ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şirketin faaliyetleri açısından 2022 yılını değerlendirdi ve 2023 hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

Sektörün özelliği gereği her yıl sonunun yoğun tempoda geçtiğini ifade eden Görgün, tüm çalışma arkadaşlarının aldıkları sorumlulukları, üzerlerindeki görevleri en iyisiyle tamamlayabilmek ve teslim edebilmek için çalıştıklarını söyledi.

"Yılı hedeflerimize ulaşma anlamında mutlu kapatıyoruz"

Görgün, 2022'yi iyi geçirdiklerini, tüm yıl boyunca tempolarının yıl sonundaki yoğunluğa yakın olduğunu belirterek, "Yılı hedeflerimize ulaşma anlamında mutlu kapatıyoruz. İhracatta hedeflediğimizin yüzde 115 gibi bir rakama ulaştık. Olabilir, makul, riskleriyle beraber planladığımız bir hedef vardı. Yıl içinde gerçekleşen birtakım fırsatlar da oldu, onları da değerlendirdik, üzerine çıktık. Teslimatlarımızda büyük aksaklıklarımız olmadı. Son birkaç günü de iyi değerlendirip büyüme hedeflerimiz, finansal perspektifimiz, teslimatlarımızla beraber tedarikimizin zamanında yapılması, stoklarımızı yönetebilmemiz, bunların her biri bizim için hedefler içindeydi. Birçok yeni projeyi yıl içinde paylaştık. Dönüp baktığımızda 'başarılı' ifade edebileceğimiz bir yıl oldu." dedi.

SSİK’te ASELSAN'a birçok sorumluluk verildi

2023 yılına Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısının işareti ve yönlendirmesiyle başlayacaklarını vurgulayan Görgün, şöyle konuştu:

"Orada ASELSAN'a duyulan güven ve verilen bir sorumluluk var. Bunun dışında hem teknolojiyi hem operasyonel faaliyetleri takip ederek yeni ürünler, sistemler geliştirme konusunda da gayretle çalışıyoruz. SSİK toplantısının özellikle hava savunma, mühimmatlar, savaş uçaklarının modernizasyonu, MİLGEM 6, 7, 8'inci gemilerin inşası gibi başlıkların her biri bizi heyecanlandırıyor. 2023’te tamamlayacağımız, teslimatı yapılacak projeler de var.”

Siper Projesi

Bölge hava savunma kapsamında Siper Projesi'nin teslimatını 2023 içinde yapacaklarına işaret eden Görgün, "Çok iyi gidiyoruz, 7/24 çalışılan bir proje. Bunun Ürün-1 denilen versiyonu başarıyla tamamlanmıştı. Sözleşmedeki kapsamı için teslimatı da Cumhuriyet'imizin 100’üncü yılında gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Gökbey'in teslimatı başlayacak

Görgün, 2023 içinde Gökbey helikopterinin teslimatının başlayacağını, seri üretimi başlayan Hisar-A, Hisar-A+, Hisar-O, Hisar-O+ füzelerinin teslimatlarının gerçekleştirileceğini, yılın ilk ayında Erken İhbar Radarı'nın görev yerinde kullanılmaya başlanacağını, teslimatı başlayan hava trafik radarlarının devamının geleceğini bildirdi. Haluk Görgün, her bir ürünün ihracatının da hedefleri olduğunu dile getirdi.

Minyatür bomba envantere girecek

2022 yılında kabiliyet gösterimi yaptıkları silahlı deniz araçlarının (SİDA) ilgiyle karşılandığını, NATO faaliyetlerinde başarıyla görev yaptığı anlatan Görgün, sürü konseptine yönelik bir senaryoyu gerçekleştirdiklerini söyledi. Görgün, elektronik harp yeteneklerinin SİDA’lara kazandırılması testlerinin de başarıyla sonuçlandığına dikkati çekerek, "Büyük bir gemiyi hedef alan bir taarruzu kendi üstüne çekerek saldırı ya da füzeyi başka yere taşıma yeteneğini göstermiş oldu." dedi.

Hava, kara ve denizdeki insansız araçların sürü kabiliyetinde kullanılabilmesi, geliştirilen sensörlerle yeni görevler icra edebilmesi için faaliyetlere devam ettikleri bilgisini veren Görgün, Minyatür Bomba ile Bayraktar Akıncı TİHA’dan 8 farklı hedefe özellikle hava savunma sistemlerini hedef alabilecek bir yetenek kazandırıldığını kaydetti. Görgün, 2023’ün Tolun ismi verilen ürünün farklı versiyonlarının hayata geçtiği ve envantere girdiği bir yıl olacağını bildirdi.

2023'te haberleşme ve uydu teknolojilerinde güzel haberler paylaşacaklarını vurgulayan Görgün, sahada halen 1800’ün üzerinde Ulak baz istasyonunun görev yaptığını aktardı.

Görgün, Korkut Projesi’nde 9 setin teslimatının tamamlandığını, toplamda 36 araç teslim edildiğini ve teslimatların 2023’te süreceğini dile getirdi.

AESA radarı Bayraktar Akıncı ile buluşuyor

Merakla beklen AESA radarlarına ilişkin de bilgi veren Görgün, "Birkaç güne Akıncı'ya teslim edeceğiz, göndereceğiz. Orada entegrasyon faaliyetleri başlayacak. Önce yer testleri, daha sonra havadaki testler yapılacak. Bizim için heyecan verici çalışmalardan." diye konuştu.

Elektronik harp yeteneklerini İHA'lara pod şeklinde taşıyan sistemlere imza attıklarına dikkati çeken Görgün, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunların, çok bilinen hava savunma sistemlerine karşı etkinliği gözlemlendi. Bir SİHA'ya bunu taktığınızda 100 kilometreye yakın bir mesafeden hava savunma sisteminin radarını karıştırıp SİHA'mızın hedefe daha çok yaklaşıp görevini yerine getirdikten uzaklaşmasını sağlayacak elektronik destek birimlerini geliştirdik. Bunlar test edilmeye başlandı, 2023 yılı bunların teslim edileceği, seri üretimlerinin başlayacağı, ihracatının yapılacağı bir yıl olabilir. Bizim çok sensörümüz, faydalı yükümüz var. Bunların savaş, operasyon alanında var olan platformlara yetenek kazandıracak birtakım özellikleri var. Farklı senaryoların gerçekleştirilmesi bu ekipmanlarla birlikte kendini gösteriyor olacak. Biz de heyecanlıyız. Çok sıkı ve yakın çalışıyoruz platform üreticileriyle. Özellikle Baykar çok hızlı, dinamik çalışıyor. Biz de aynı dinamizmle ürünlerimizi entegre edip birlikte sahaya sürülmesi için gayret gösteriyoruz."

100'üncü CATS üretim hattında

Haluk Görgün, İHA ve SİHA’lara takılan ASELSAN ürünleri deyince akla CATS kamerasının geldiğine işaret ederek, şu bilgiyi verdi:

"Arkadaşlarımız CATS kamerası için yıl bitmeden 100 kamerayı üreteceğiz diye söz vermişlerdi. Oraya çok yakınlar. Ayda 13 tane üretebildiklerini gösterdiler. Kurduğumuz yalın üretim hattıyla 20 kamera üretilebileceğini görüyoruz, ihtiyaç olursa bu hattı genişletip üretiriz. Bu konuda şüphemiz endişemiz yok. Sadece SİHA/TİHA'lar için değil, döner kanatlı hava platformları için de kameralar geliştiriyoruz. Atak helikopterinde kullanılan ürünümüz var. Bunların yeni nesillerini, pilotun görevini hızlı, sağlıklı, etkin yapabilmesini sağlayacak yeni nesil ve SİHA’lar için geliştirdiğimiz teknolojileri de adapte edeceğimiz yeni kameralarımız olacak, onları da paylaşıyor olacağız.

Kamera, keşif-gözetleme geniş bir aile. Ailede yeni nesil kameralar hem irtifanın yükselmesi hem görüntü kalitesinin iyileştirilmesiyle hem lazer işaretlemenin daha etkin ve uzaktan yapılmasıyla ilgili geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Bunların yeni versiyonları 2023 yılında beklentimiz CATS kamerasının bir sonraki versiyonu ASELFLIR 500 dediğimiz ürünü arkadaşlarımız verdikleri söz doğrultusunda yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirecekler. Bunun platform üzerinde kullanımı sağlanacak. Bunu da heyecanla bekliyoruz. İşimiz gücümüz yerli ve milli teknoloji üretmek. Bize duyulan güveni, verilen sorumluluğun bilinciyle çalışarak bunları sağlamak."

Tedarikin yüzde 70'i yurt içinden

Tüm bunları yaparken ülkedeki yetenekleri, kabiliyetleri, kapasiteleri kullandıklarını vurgulayan Görgün, 2022’de 1,5 milyar dolar civarındaki tedarikin yüzde 70'inin yurt içinden sağlandığını söyledi.

Görgün, millileştirme faaliyetlerinin son hız devam ettiğine işaret ederek, 650'ye yakın ürünün millileştirme kapsamına alındığını, bunların yüzde 80'ine siparişler verildiğini, millileştirilen ürünlere ilişkin verilen sipariş büyüklüğünün 150 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Haluk Görgün, "Büyük seri üretim projelerimiz geliyor. Radarlar, hava savunma sistemleri, bununla birlikte elektro-optik sistemler, elektronik harp sistemleri… 'Bunların tamamını ASELSAN'da yapalım' yaklaşımımız yok. Bunları kapasitesi, kabiliyeti olan tüm paydaşlarımızla birlikte ekosistemde kendini göstermiş ve gösterme gayretinde olan firmalarla yapıyoruz. 2023'te millileştirme adına belirttiğim rakamları ve oranları artırmak için 100'üncü yılımıza yakışır şekilde daha agresif olacağız. 2023'ün var olan işlerimizde ve planladığımız hem ürün hem süreçlerimizle 2022'den çok daha iyi bir yıl olacağını bekliyoruz." diye konuştu.

ASELSAN alt yüklenicileriyle büyüyor

Bütçesel, teslimatlar, yurt dışındaki işler anlamında ASELSAN'ın büyüyüp geliştiğini ancak bunu da zorunlu durumlar dışında daha çok alt yüklenicilerle gerçekleştirme yaklaşımında olduğunu dile getiren Görgün, "Kişi sayısında büyümek, mühendis sayısını 2 bin, 3 bin, 5 bin artırmak gibi bir önceliğimiz, hedefimiz hiçbir zaman olmadı. Paylaşabileceğimiz işleri iştiraklerimiz, alt yüklenicilerimizle paylaşarak devam ediyoruz." dedi.