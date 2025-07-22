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Savunma
TRT Haber 22.07.2025 10:04

IDEF 2025 kapılarını ziyaretçilere açıyor

TRT'nin iletişim sponsoru olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), bugün kapılarını ziyaretçilere açacak.

IDEF 2025 kapılarını ziyaretçilere açıyor
[Arşiv]

TRT'nin iletişim sponsoru olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

Fuar, 33 ülkeden bakan düzeyinde olmak üzere, 120'nin üzerinde bakan yardımcısı, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanından oluşan 1000'i aşkın kişilik üst düzey yabancı delegasyonu ağırlayacak. Ayrıca 44 ülkeden firmalar da 400'ün üzerinde ürünü fuarda sergileyecek.

ASELSAN, IDEF 2025'te 9 farklı yeni nesil teknolojisini ilk kez sergileyecek
ASELSAN, IDEF 2025'te 9 farklı yeni nesil teknolojisini ilk kez sergileyecek

Bu yıl getirdiği yeniliklerle de dikkati çeken IDEF 2025 kapsamında düzenlenecek etkinlikler, şehrin farklı noktalarına yayılacak.

Açılış seremonisi, Atatürk Havalimanı'nın açık alanında, kara araçları ve hava platformlarının geçit törenleriyle yapılacak. Eş zamanlı olarak Ataköy Marina'da demirli bulunan 14 farklı deniz platformu da açılış etkinliğinde yer alacak.

Ziyaretçilerin tüm bu alanlar arasında kolayca ulaşım sağlaması için fuar boyunca ring servisleri hizmet verecek.

MKE, Türkiye'nin ilk deniz topu ihracatını gerçekleştirecek
MKE, Türkiye'nin ilk deniz topu ihracatını gerçekleştirecek

Fuar süresi 2 gün uzatıldı

Fuar organizasyonunda yapılan bir diğer önemli değişiklik ise sürenin uzatılması oldu. Toplam altı gün sürecek etkinliğin son iki günü olan Cumartesi ve Pazar, konuya ilgi duyan tüm vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Roketsan'ın stratejik füzeleri IDEF'te vitrine çıkacak
Roketsan'ın stratejik füzeleri IDEF'te vitrine çıkacak

Ayrıca, katılımcılar arasındaki iş görüşmelerini kolaylaştırmak amacıyla "MEET@IDEF" adlı dijital bir platform hayata geçirildi. Fuarın üçüncü günü akşamı ise yoğun tempoya sosyal bir mola vermek amacıyla "Network Summit" etkinliği düzenlenerek profesyoneller bir araya getirilecek.

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