IDEF 2025 kapılarını ziyaretçilere açtı

TRT'nin iletişim sponsoru olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi’nde başladı.

27 Temmuz'a kadar sürecek fuar, 33 ülkeden bakan düzeyinde olmak üzere, 120'nin üzerinde bakan yardımcısı, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanından oluşan 1000'i aşkın kişilik üst düzey yabancı delegasyonu ağırlayacak. Ayrıca 44 ülkeden firmalar da 400'ün üzerinde ürünü fuarda sergileyecek.

Bu yıl getirdiği yeniliklerle de dikkati çeken IDEF 2025 kapsamında düzenlenecek etkinlikler, şehrin farklı noktalarına yayılacak.

Açılış seremonisi, Atatürk Havalimanı'nın açık alanında, kara araçları ve hava platformlarının geçit törenleriyle yapılacak. Eş zamanlı olarak Ataköy Marina'da demirli bulunan 14 farklı deniz platformu da açılış etkinliğinde yer alacak.

Ziyaretçilerin tüm bu alanlar arasında kolayca ulaşım sağlaması için fuar boyunca ring servisleri hizmet verecek.

Fuar süresi 2 gün uzatıldı

Fuar organizasyonunda yapılan bir diğer önemli değişiklik ise sürenin uzatılması oldu. Toplam altı gün sürecek etkinliğin son iki günü olan Cumartesi ve Pazar, konuya ilgi duyan tüm vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Ayrıca, katılımcılar arasındaki iş görüşmelerini kolaylaştırmak amacıyla "MEET@IDEF" adlı dijital bir platform hayata geçirildi. Fuarın üçüncü günü akşamı ise yoğun tempoya sosyal bir mola vermek amacıyla "Network Summit" etkinliği düzenlenerek profesyoneller bir araya getirilecek.