Açık 31.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
TRT Haber 22.07.2025 10:04

IDEF 2025 kapılarını ziyaretçilere açtı

TRT'nin iletişim sponsoru olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), bugün kapılarını ziyaretçilere açtı.

IDEF 2025 kapılarını ziyaretçilere açtı
[Arşiv]

TRT'nin iletişim sponsoru olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi’nde başladı.

27 Temmuz'a kadar sürecek fuar, 33 ülkeden bakan düzeyinde olmak üzere, 120'nin üzerinde bakan yardımcısı, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanından oluşan 1000'i aşkın kişilik üst düzey yabancı delegasyonu ağırlayacak. Ayrıca 44 ülkeden firmalar da 400'ün üzerinde ürünü fuarda sergileyecek.

ASELSAN, IDEF 2025'te 9 farklı yeni nesil teknolojisini ilk kez sergileyecek
ASELSAN, IDEF 2025'te 9 farklı yeni nesil teknolojisini ilk kez sergileyecek

Bu yıl getirdiği yeniliklerle de dikkati çeken IDEF 2025 kapsamında düzenlenecek etkinlikler, şehrin farklı noktalarına yayılacak.

Açılış seremonisi, Atatürk Havalimanı'nın açık alanında, kara araçları ve hava platformlarının geçit törenleriyle yapılacak. Eş zamanlı olarak Ataköy Marina'da demirli bulunan 14 farklı deniz platformu da açılış etkinliğinde yer alacak.

Ziyaretçilerin tüm bu alanlar arasında kolayca ulaşım sağlaması için fuar boyunca ring servisleri hizmet verecek.

MKE, Türkiye'nin ilk deniz topu ihracatını gerçekleştirecek
MKE, Türkiye'nin ilk deniz topu ihracatını gerçekleştirecek

Fuar süresi 2 gün uzatıldı

Fuar organizasyonunda yapılan bir diğer önemli değişiklik ise sürenin uzatılması oldu. Toplam altı gün sürecek etkinliğin son iki günü olan Cumartesi ve Pazar, konuya ilgi duyan tüm vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Roketsan'ın stratejik füzeleri IDEF'te vitrine çıkacak
Roketsan'ın stratejik füzeleri IDEF'te vitrine çıkacak

Ayrıca, katılımcılar arasındaki iş görüşmelerini kolaylaştırmak amacıyla "MEET@IDEF" adlı dijital bir platform hayata geçirildi. Fuarın üçüncü günü akşamı ise yoğun tempoya sosyal bir mola vermek amacıyla "Network Summit" etkinliği düzenlenerek profesyoneller bir araya getirilecek.

ETİKETLER
IDEF Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
TSK referansı PARS ALPHA'ya ihracat yolu açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:51
Gazze'de mayıs ayının sonundan bu yana bin kişi açlıktan öldü
12:42
Protokol tribününe elektronik bilet ve Taraftar Kart zorunluluğu geliyor
12:33
Engelsiz İşgücü Uyum Programı hayata geçiyor
12:28
Restore edilen tarihi Murat Paşa Camii yeniden ibadete açılacak
12:28
Koruma altındaki Van kedilerini 5 yılda yaklaşık 750 aile sahiplendi
12:19
Yüksek sıcaklıklar gıda kaynaklı enfeksiyonları tetikliyor
İzmit Körfezi'nde 170 hektarlık alandan dip çamuru temizlendi
İzmit Körfezi'nde 170 hektarlık alandan dip çamuru temizlendi
FOTO FOKUS
İstanbul'da zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi
İstanbul'da zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ