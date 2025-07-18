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Savunma
TRT Haber 18.07.2025 11:52

ASELSAN, IDEF 2025'te 9 farklı yeni nesil teknolojisini ilk kez sergileyecek

Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden ASELSAN, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) 9 farklı yeni nesil teknolojisini ilk kez sergilemeye hazırlanıyor.

ASELSAN, IDEF 2025'te 9 farklı yeni nesil teknolojisini ilk kez sergileyecek

IDEF 2025 kapsamında 20'den fazla imza töreni düzenlemeyi hedefleyen ASELSAN, 300'ü aşkın ürün ve sistemiyle ihracat odaklı büyüme hedeflerini güçlendirecek.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, IDEF 2025'in hem şirket hem de Türkiye için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Fuarda radar, elektronik harp, elektro-optik, hava savunma ve haberleşme alanında geliştirdikleri 9 farklı yeni nesil teknolojiyi tanıtacaklarını ifade eden Akyol, şunları söyledi:

"Bu kapsamda ulusal ve uluslararası çapta 20’den fazla imza töreni düzenleyeceğiz. Yeni sözleşmelerimiz, hem ülkemiz hem de şirketimiz için ihracat odaklı büyümeye katkı sağlayacak. Ziyaretçilerimiz böylece tüm faaliyet alanlarımızı kapsayan 300’den fazla ürünümüzü yakından inceleyebilecek."

Çelik Kubbe tüm bileşenleriyle sergilenecek

Akyol, fuarın en dikkat çekici unsurlarından birinin, Türkiye'nin Katmanlı Hava Savunma Sistemi olan Çelik Kubbe olacağını vurguladı.

Sistemin "devletin çelikten iradesini" yansıttığını belirten Akyol, "Açık alanda ülkemizin Katmanlı Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe Sisteminin tüm bileşenleri bir arada olacak. Devletimizin çelikten iradesini yansıtan bu sistemle, Türkiye’nin hava sahasını adım adım daha güvenli hâle getiriyoruz." diye konuştu.

Akyol, ASELSAN'ın kapalı alandaki standında ise farklı alanlardaki teknolojik yeteneklerinin sergileneceğini belirterek, "Kapalı alanda ise; haberleşme, deniz sistemleri, sınır güvenliği, tank modernizasyonu, komuta kontrol, taktik haberleşme, kent güvenliği ve uzay sistemlerimiz sergilenecek." ifadelerini kullandı.

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