IDEF 2025 için geri sayım başladı

IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, her coğrafyadan katılımcı ve profesyonel ziyaretçiyi buluşturacak olan IDEF 2025'e ilişkin X hesabından açıklamada bulundu.

Türk savunma sanayisinin geldiği seviyeyi dünyanın her noktasından katılım sağlayacak ziyaretçilerle buluşturacakları IDEF 2025 için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Görgün, bu yıl yepyeni bir vizyon ve güçlü bir organizasyonla fuarı çok daha kapsamlı bir yapıya kavuşturduklarını ifade etti.

Görgün, önceki yıllardan farklı olarak IDEF'in bu yıl daha dinamik, daha kapsayıcı ve çok daha etkili bir platform olarak hayata geçirileceğini vurgulayarak, "Hedefimiz yalnızca bir fuar düzenlemek değil Türkiye'nin savunma sanayisindeki kararlılığını ve yetkinliğini küresel ölçekte bir kez daha güçlü bir biçimde ortaya koymak olacak. Bu büyük hedef doğrultusunda fuar süresini 4 günden 6 güne çıkardığımızı duyurmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"26 ve 27 Temmuz tarihlerini halka açık olacak şekilde planladık"

Fuarın ilk 4 gününün her zaman olduğu gibi üst düzey resmi heyetlerin, savunma sanayisi profesyonellerinin, yerli ve uluslararası firmaların yoğun işbirliklerine ev sahipliği yapacağını aktaran Görgün, geri kalan 2 günü, 26 ve 27 Temmuz tarihlerini profesyonellerle birlikte halka da açık olacak şekilde planladıklarını kaydetti.

Görgün, IDEF mobil uygulaması üzerinden kayıtlarını tamamlayan vatandaşların, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktayı doğrudan yerinde gözlemleyebileceğini, geliştirilen yerli ve milli sistemleri yakından tanıma fırsatı bulacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yenilikle birlikte IDEF sadece sektörümüzle sınırlı kalmayacak, halkımızla buluşan ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu yansıtan bir etkinliğe dönüşmüş olacak. Ülkemizin savunma sanayisi alanında attığı büyük adımları ve ortaya koyduğu yüksek teknolojiyi yakından görmek için IDEF 2025'e katılmak isteyen vatandaşlarımızı kontenjanımız dahilinde kayıtlarını yaparak fuarımıza katılmaya davet ediyorum. IDEF 2025'te görüşmek üzere."