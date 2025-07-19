MKE, Türkiye'nin ilk deniz topu ihracatını gerçekleştirecek

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdür Yardımcısı Tolga Çelik, 22-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) öncesinde Savunma Sanayi Başkanlığı'nda gerçekleştirilen basın tanıtımında konuştu.

Çelik, fuarda, çözüm üreten konsept ürünlerini ilk defa sergileyen ve dünyanın hemen her kıtasında müttefiklerle anlaşmalar imzalayan bir MKE'nin görüleceğini söyledi.

PİRANA, padaşlarla ilk kez IDEF'te buluşacak

Fuarda, insansız deniz aracı PİRANA'yı ilk defa tüm paydaşlarla IDEF'te buluşturacaklarını bildiren Çelik, fuarda yer alacak diğer ürünlere ilişkin de bilgi verdi.

Çelik, MKE'nin bu fuarda sadece ürün yelpazesindeki yeni ürünlerini değil, aynı zamanda süreç iyileştirmeleriyle oluşan değişim ve kurumsal stratejik dönüşüm hareketini de sergileyeceğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"MKE'nin sergileyeceği ürünler arasında, mevcut kabiliyetlerimize yeni eklenen sistemler yer alacak. Bunların lansmanlarını, sizlerle beraber fuarda gerçekleştireceğiz. Lansmanını gerçekleştireceğimiz ürünler, yarı otomatik keskin nişancı tüfekleri olacak. Muhtelif çapta kuleye entegre silah sistemleri olacak. Dron teknolojileri, akıllı dron mühimmat ürünleri, yeni nesil ağır kalibre mühimmat sevk sistemleri, dron mühimmatı ve insansız hava aracı tapaları ve kamikaze dron ailesi olacak."

Çelik, MKE'nin, IDEF'te katmanlı drone savunma yapısına yerli ve entegre çözüm üretmiş olarak boy göstereceğini belirterek,75 yıllık seri üretim tecrübesi ve kullanıcı geri bildirimleriyle geliştirdikleri, kullanıcıya birçok avantaj sağlayan, rakiplerinden daha etkili deniz silahlarının da bu fuarda yerini alacağını dile getirdi.

"Üç kıtadan müttefiklerimizle imzalayacağımız anlaşmalarımız olacak"

IDEF 2025'e, "Güç Yeniden Tanımlandı, Ezber Bozmaya Geliyoruz" sloganıyla çıktıklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Avrupa'ya ilk top ihracatını geçen yıl yapan MKE, bu fuarda da Türkiye'nin ilk deniz topu ihracatını yapacak. Muhatap ülke, bu sözleşmemizi duyurmamızı istemiyor. Dolayısıyla sizlere ülke adını paylaşamayacağız ama Türkiye'nin ilk deniz topu ihracatı müjdesini de burada vermiş olalım. Bu fuarda bir kısmını sizlerle şimdiden paylaşamayacak olsak da üç kıtadan müttefiklerimizle imzalayacağımız anlaşmalarımız olacak. Tamamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait olan MKE, ülkemize ve müttefiklerimize büyüyerek, gelişerek güç katmaya devam edecek."