Roketsan'ın stratejik füzeleri IDEF'te vitrine çıkacak

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, 22-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) öncesinde Savunma Sanayi Başkanlığı'nda gerçekleştirilen basın tanıtımında konuştu.

İkinci, fuarın Türk savunma sanayinin yeteneklerini dünyadaki oyuncularla paylaştığı bir gösterim platformu olduğunu belirtti.

Yakın coğrafyada yaşanan çatışma ve krizlerin bazı teknolojileri daha ön plana çıkardığını ifade eden İkinci, Roketsan olarak IDEF'i artık dünyayı takip eden değil, savunma sanayinde "trend açıcı bir aktivite" olarak gördüklerini vurguladı.

İkinci, "Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle üzerinde durmuş olduğu balistik füze teknolojilerini, seyir füze teknolojilerini, hava savunma ve hava-hava füzelerinin çok ciddi bir şekilde lansmanını yapacağımız, ön plana çıkaracağımız bir aktivite olarak planlıyoruz. Bu doğrultuda IDEF, bizim için uluslararası iş birlikteliklerinin en önemli ortaya çıktığı platformlardan bir tanesi."

"6 yeni ürünün lansmanı yapılacak"

Fuar kapsamında 6 yeni ürünün lansmanını yapacaklarını açıklayan İkinci, bu ürünlerin kendi alanlarında çok üst düzeyde teknolojik özelliklere sahip, dünyadaki benzerlerinden de bu özellikleriyle ön plana çıkan ürünler olduğunu belirtti. İkinci, şunları kaydetti:

İhracat ve ortak büyüme vurgusu

Roketsan'ın ihracat tarafında çok hızlı bir büyüme potansiyeli içinde olduğunu dile getiren İkinci, büyüme stratejilerinin merkezinde "dost ve kardeş ülkelerle ortak büyüme" hedefinin yer aldığını söyledi. İkinci, "Beraber, ortak olarak dost ve kardeş ülkelerle büyümeyi planlıyoruz. Bu bizim şu andaki en önemli büyüme stratejimiz." ifadesini kullandı.

SİHA mühimmatlarındaki başarıyı diğer alanlara da taşımayı hedeflediklerini belirten İkinci, IDEF'te imzalanacak yeni sözleşmelerle bu potansiyeli kinetik enerjiye dönüştürerek ülkenin savunma sanayisini ihracat odaklı büyütme noktasında ciddi adımlar atacaklarını vurguladı.

İkinci, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah IDEF, uluslararası anlamda ses getirecek, uluslararası anlamda savunma sanayine yeni trendler açacak bir organizasyon olarak faaliyetini tamamlayacak. Başarılı, hayırlı bir organizasyon diliyorum."