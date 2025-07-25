'GÖKHAN' Türk pilotların yeni gücü olacak

TÜBİTAK, fuar kapsamında ürünlerini tanıtırken, yeni işbirliklerine de imza atıyor.

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen milli ramjet motorlu hava-hava füzesi GÖKHAN, ilk kez sergilendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile TÜBİTAK SAGE arasında 2021 yılında imzalanarak hayata geçirilen "Milli Ramjet Motorlu Hava-Hava Füzesi (GÖKHAN) Geliştirilmesi Projesi" kapsamında geliştirilen GÖKHAN'ın örtüsü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından indirildi.

GÖKHAN'ın menzilinin artırılması için imzalar atıldı

Törende, TÜBİTAK SAGE ile Milli Savunma Bakanlığı arasında "Milli Ramjet Motorlu Hava Hava Füzesi GÖKHAN'ın Geliştirilmesi Projesi Menzil ve Kabiliyet Artırımı için Sözleşme Değişikliği ve Uzun Menzilli Gökhan Geliştirilmesi Sözleşmesi" de imzalandı.

Bu kapsamda, GÖKHAN'ın menzilinin ve kabiliyetlerinin artırılacağı ve bildirildi.

"Projedeki menzil hedefimizi daha ileriye taşıdık"

Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, GÖKHAN'ın Türkiye'nin en önemli hedeflerinden olduğunu belirterek, daha önce BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN ile Türkiye'ye ilk hava-hava füzelerini TÜBİTAK eliyle kazandırdıklarını söyledi.

Kacır, "Şimdi GÖKHAN ile çok daha ileri menzilli, çok daha yüksek ve süpersonik hızlarda görev yapabilen bir füze projesini de adım adım gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu yıl ilk testlerini gerçekleştireceğiz. Bugün attığımız imzalarla projedeki menzil hedefimizi daha ileriye taşıdık. Dünyadaki en ileri kabiliyete sahip, muadilleriyle emsal düzeye inşallah GÖKHAN projesini getirmiş olacağız." dedi.

Bir yandan TÜBİTAK SAGE'nin yürüttüğü GÖKHAN projesiyle bir yandan ROKETSAN'ın yürüttüğü GÖKBORA projesiyle hem sıvı yakıtlı ramjet teknolojisinde hem katı yakıtlı ramjet teknolojisinde Türkiye'nin kabiliyet kazandığını anlattı.

Kacır, "Bütün bunlar hava unsurlarımızın özellikle KIZILELMA'mızın, KAAN'ımızın harp sahasındaki yetkinliklerini en ileri düzeye taşımamıza vesile olacak ve bu projeler tamamlandığında Türkiye caydırıcılıkta çok daha ileri seviyeye gelecek." diye konuştu.

"Türkiye'nin 2 bin kilometre menzilli füze programı devam ediyor"

Bakan Kacır, Türkiye'nin milli kabiliyetlerinin füze ailelerinin hepsinde geliştiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, bir yandan balistik füzelerle önemli adımlar atıyor. Burada TAYFUN Blok-4 dünyaya tanıtıldı. Türkiye'nin 2 bin kilometre menzilli füze programı devam ediyor. Bir yandan seyir füzeleri geliştiriyoruz, üretiyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'u, TÜBİTAK geliştirmişti. ROKETSAN'ın eliyle SOM seri üretimde. SOM'un jet motorunu da Kale Havacılık ile yerli ve milli olarak geliştirdik. Artık SOM yerli jet motorumuzla görev icra edebilecek hale geldi. ATMACA ve ÇAKIR gibi füzelerle bütün bu alanlarda Türkiye'nin önemli kabiliyetleri var."

"ASELSAN hava savunma sistemlerinde müthiş bir kabiliyet düzeyine geldi"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin radar sistemlerinde çok daha ileri kabiliyetler kazandığını belirterek, hava savunma sistemlerindeki gelişmeleri paylaştı.

Burada iki temel teknoloji dikeyinin bulunduğunu ifade eden Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir tarafta radarlarınız çok gelişmiş olmak zorunda. Aynı anda çok sayıda hedefi takip edebilen ve koordinasyon içerisinde görev yapabilen sistemlere sahip olmalısınız. Bu konuda ASELSAN'ın müthiş bir kabiliyet düzeyine geldiğini ifade edebiliriz. Özellikle son dönemde hem hava savunma sistem radarlarında hem hava unsurlarımızın burun radarlarında ASELSAN yenilikçi ürünler geliştirdi.

Bugün Türkiye AESA radarları kendi imkanlarıyla geliştirebilen sayılı ülkeler arasına geldi ASELSAN sayesinde. AESA radarı dediğimizde eş zamanlı olarak yüzlerce hedefi takip edebilen, hedefe çok hızlı reaksiyon gösterebilen, elektronik harbe karşı tedbir geliştirebilen radarlardan bahsediyoruz. AESA radarı geliştirirseniz hava unsurlarınız güvenle gökyüzünde görev yapabilir. AKINCI'larınızla, KIZILELMA'larınızla, KAAN'larınızla gökyüzünde görev icra edebilirsiniz. İşte bütün bunlar gelişmeye devam ediyor."

"Savunma sanayisindeki yaş ortalamamız 33-34, buna sahip olan ikinci bir ülke yok"

Bakan Kacır, Türkiye'nin hava savunma alanında füze sistemleri konusunda ROKETSAN ve SAGE ile önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, SİPER'in atış testlerinin yapıldığını ve göreve başladığını, SİPER-2'nin geliştirilmesi konusunda çok önemli mesafeler kat edildiğini anlattı.

HİSAR-A ve HİSAR-O'nun seri üretiminin başladığını ifade eden Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün bunlar Türkiye'yi savunma sanayisinin tüm başlıklarında en ileri caydırıcılık düzeyine taşıyor. Hepsini eş zamanlı olarak hayata geçirmek için ilgili tüm kurumlarımız, Milli Savunma Bakanlığımız, Savunma Sanayii Başkanlığımız, savunma sanayisi firmalarımız birlikte çalışıyor. Bugün Türkiye'nin 3 bin 500 savunma sanayisi firmasında 100 bin kişi çalışıyor. Buna sahip olan çok az ülke var. Bizim savunma sanayinde yaş ortalamamız 33-34, buna sahip olan ikinci bir ülke yok. Bu, Türkiye'nin en yenilikçi sistemleri dünyanın çok daha önünde geliştirmesi demek. Bütün bunları biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, yüzlerce AR-GE ve tasarım merkezini destekleyerek, yatırımları teşvik ederek, TÜBİTAK'la çekirdek teknolojileri geliştirerek desteklemeye, hızlandırmaya devam ediyoruz."

"Ülkemiz artık bu konuda ilgi odağına dönüştü"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de fuarda yurt dışından gelen çok sayıda milli savunma bakanı ile ikili görüşme yapma imkanı bulduklarını belirterek, "Çok önemli konular. Ülkemiz artık bu konuda ilgi odağına dönüştü. Görüşmelerimizi bugün tamamlamış olacağız." dedi.

Yeni işbirliği anlaşmaları imzalandı

Törende, GÖKHAN füzesine ilişkin anlaşmanın yanı sıra farklı işbirliği anlaşması ve protokol de imzalandı.

TÜBİTAK ile ASELSAN arasında "AR-GE İşbirliği Protokolü", TÜBİTAK SAGE ile ROKETSAN arasında "Süpersonik Gemisavar Güdümlü Mermi Projesi için Sıvı Yakıtlı Ramjet İtki Sistemi Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği", TÜBİTAK MAM ile MSB arasında "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Enstitüsü Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı.

TÜBİTAK Uzay ile Sabancı Üniversitesi arasında "Uydu Yapısal Panellerinin Üretimi Sözleşmesi", TÜBİTAK UZAY ile POLOPTECH arasında "Görüntü Destekli Seyrüsefer Sistemi Sözleşmesi"ne imza atıldı.

TÜBİTAK SAGE, MKE ve ASFAT arasında "Milli Ramjet Motorlu Hava Hava Füzesi (GÖKHAN) Geliştirilmesi Projesi Geliştirme ve Üretim Mutabakat Zaptı", TÜBİTAK ile MKE arasında "AR-GE İşbirliği Protokolü", TÜBİTAK SAGE ile MKE arasında "35 mm Zırh Delici Mühimmat ve Yanal Etkisi Arttırılmış Delici Mühimmat Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "2.75 inç (70mm) Roketler için Güdüm Kiti (CİNGÖZ) Geliştirilmesine ve Üretilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ile MKE arasında da "Kuantum Araştırma Merkezinin Kurulumu ve Kuantum Navigasyon Teknolojilerine Yönelik Üretim Altyapısının Kurulumu Alanlarında İş Birliği Protokolü"ne imza atıldı.