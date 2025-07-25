Bakan Kacır: IDEF artık bir dünya markası haline geldi

Fuar alanındaki stantları gezen ve ürünlerle ilgili yetkililerden bilgi alan Bolat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye tarihinin en prestijli, en gövde gösterisi yapan fuarlarından birinin IDEF olduğunu ifade eden Bolat, etkinliğin, Türk sanayisinin, Türkiye'nin teknolojide başardığı seviyenin, gelişmenin ve savunma sanayisinde dünyaya vurulan mührün temsil yeri olduğunu söyledi.

Bolat, fuara yüze yakın ülkeden katılım olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisinin nereden nereye yükseldiğinin, Türk sanayisinin, Türkiye'nin teknolojik seviyesinin nereden nereye yükseldiğinin en güzel temsil yeri. Bütün vatandaşlarımızı, bu fuarı gezmeye ve Türkiye'nin başarılarının gururunu paylaşmaya davet ediyorum. Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizin ürünlerinin dünyaya ihraç edilmesi bizim görevimiz. Dünyanın neresine gidersek gidelim, savunma sanayimizden övgüyle bahsediliyor ve savunma sanayisindeki geldiğimiz bu başarı seviyesi aslında Türk sanayisine de büyük bir itibar kazandırıyor.

Savunma sanayisinde bir ülke başarılıysa bütün sanayilerde başarılı şeklinde bir olumlu itibar oluyor, bunu muhataplarımızdan net görüyoruz. Teknoloji ve kalite seviyesi konusunda hiçbir kafalarında endişe kalmıyor. Geçen yıl 7 milyar 150 milyon dolar rakama ulaştık savunma sanayi ürünleri ve hizmetleri ihracatında. Her yıl artarak ilerliyoruz. Bu yılda ilk 6 ay itibarıyla zaten 3,5 milyar doları geçtik, satışlar yılın ikinci yarısı ve son çeyreğine doğru da hızlanıyor. Biz bu yıl Allah izin verirse 8 milyar doları rahatlıkla aşacağız ve Türkiye'nin ihracat başarısına savunma sanayi büyük bir katkı sağlıyor."

"100 bine yakın istihdam sağlayan bir savunma sanayimiz var"

Savunma sanayisinin kurduğu ekosistemle, genel sanayiye de çok büyük katma değer sağlayıp, katkı verdiğini dile getiren Bolat, "Bugün 90 bini aşan, 100 bine yakın istihdam sağlayan bir savunma sanayimiz var. 20 milyar dolarlık bir yıllık üretim rakamından bahsediyoruz savunma sanayinde ve dünyada yüzden fazla ülkeye ihracat yapabilen güçlü bir savunma sanayi ihracatımız var." şeklinde bilgi verdi.

Bakan Bolat, savunma sanayisinin daha da gelişeceğine işaret ederek, Türkiye'nin artık Avrasya coğrafyasının en güçlü savunma sanayi ülkelerinin başında geldiğini vurguladı.

"Afrika'sı, Asya'sı, Orta Doğu hatta Avrupa ülkeleri, Güney Amerika da dahil olmak üzere Türk savunma sanayi ürünlerini kullanmaktadırlar." diyen Bolat, şöyle devam etti:

"İnşallah daha da gelişerek ilerleyeceğiz, bundan hiç şüphemiz yok. Bu sadece bir ekonomik faaliyet değil veya bir döviz kazandırıcı ihracat faaliyeti değil. O anlamda da çok çok önemli tabii ki ekonomik açıdan, ihracat açısından ama aynı zamanda bağımsızlığımızın teminatıdır savunma sanayi. Kuzeyimiz, güneyimiz, doğumuz, batımızda son birkaç yıldır çok şiddetli savaşlar, çarpışmalar, çatışmalara şahitlik ettik. Onların ortasında Türkiye bir istikrar abidesi, bir istikrar adası gibi gelişmesini devam ettirmekte. Ve bunu da güçlü ordumuza, güçlü ekonomimize, güçlü savunma sanayimize ve güçlü bir liderliğe ve güçlü bir yönetime borçluyuz. Tökezlediğiniz zaman ya da iç çatışmalar olduğu zaman, huzursuzluk olduğu zaman gelişme duruyor, maalesef gerileme başlıyor. Türkiye son 20 yıldır sürekli ilerleme ve gelişme halinde yükselişini sürdürüyor, Avrasya coğrafyasının parlayan bir yıldızı konumunda. Bağımsızlığımıza büyük katkı yapan, güçlü savunmamıza büyük katkı yapan savunma sanayimizin tüm aktörlerine, başta Savunma Sanayii Başkanlığımız olmak üzere şükran borçluyuz."

"IDEF artık bir dünya markası haline geldi"

IDEF'in çalışılan projelerin dünyaya tanıtıldığı ve sergilendiği çok önemli bir buluşma noktası haline geldiğini anlatan Bolat, etkinliğin savunma sanayisi anlamında bir pazar yeri olduğunu söyledi.

Bolat, "Batılı ülkelerin de firmalarını, Asya'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan firmaları burada görüyoruz, demek ki IDEF de artık bir dünya markası haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma sanayisinde kilogram başı ihracatın şu an 68 dolar olduğunu bildiren Bolat, ilk hedefin 100 dolara çıkarmak olduğunu, devamı için de limit olmadığını sözlerine ekledi.