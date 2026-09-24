Az Bulutlu 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 24.09.2026 13:39

Denizkurdu Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü tamamlandı

Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri Doğu Akdeniz'de tamamlandı.

Marmaris Aksaz açıklarında başlayan tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından yaklaşık 14 bin personel katılıyor.

Tatbikatta 100 gemi ve 50 hava aracı görev alıyor.

MSB: Yunanistan barış ve istikrara zarar verebilecek faaliyetlerden kaçınmalıdır
MSB: Yunanistan barış ve istikrara zarar verebilecek faaliyetlerden kaçınmalıdır

Tatbikat kapsamında Deniz Kuvvetlerine bağlı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, karargah personeli ile tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca farklı kuvvet komutanlıkları ile tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amaçlanıyor.

Denizkurdu Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü tamamlandı

Tatbikatta çok maksatlı amfibi gemi, fırkateyn, korvet, hücumbot, denizaltı, mayın avlama gemisi, karakol gemisi, amfibi çıkarma gemileri ve yardımcı sınıf gemilerin yanı sıra çeşitli hava araçları, helikopterler ve insansız hava araçları da görev alıyor.

Tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetleri kapsamında Aksaz açıklarında bulunan TCG Anadolu gemisine gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, TCG Oruç Reis gemisinden 19 pare top atışıyla selamlandı.

Tatbikat kapsamında ilk olarak mayın avlama faaliyeti gerçekleştirildi. TCG Amasra gemisi ve helikopterdeki SAS timleri tarafından tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi.

Daha sonra ilk giriş harekatı kapsamında Yılancık Adası'na taarruz helikopterleri ile havadan, SAT atak botları ile de denizden çıkarma yapıldı. Botlarla sahile taarruz edilmesinin ardından SAT timleri adaya bayrak dikti.

Senaryo gereği adada yaralanan bir asker de helikopterle alındı ve TCG Anadolu gemisine getirilerek sıhhi tahliyesi gerçekleştirildi.

Denizkurdu Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü tamamlandı

Gemiye çıkma harekatı kapsamında da SAT personeli, helikopterden halatla gemiye atlayarak bayrak açtı.

KALKAN DİHA ve PİRENA KİDA'dan tam isabet

Tatbikatta Deniz Kuvvetleri envanterine yeni katılan ve bir tatbikatta ilk defa kullanılan, BAYKAR tarafından üretilen KALKAN DİHA tarafından belirlenen hedef, MKE tarafından geliştirilen PİRENA KİDA insansız deniz aracı tarafından imha edildi.

Deniz karakol uçağından güdümlü merminin engellenmesi maksadıyla "flare atışı" icra edildi. Faaliyetin ilk kısmı, denizaltının satha çıkmasıyla sona erdi.

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı Tatbikat Haberleri
Sıradaki Haber
KARAOK hava hedefini başarıyla vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:32
AB, Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar euroluk yeni ödemeyi onayladı
17:29
İsviçre'de bu yıl sıcaklar nedeniyle 600'den fazla kişi hayatını kaybetti
17:33
DMM: "Diyarbakır'da zeminde göçük meydana geldi” iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
17:24
Afrika Fillerinin“eczaneleri” doğada olabilir
17:40
Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM Genel Kurulu'na sesleniyor
17:09
New York borsası düşüşle açıldı
İşgalci İsrailliler, Ramallah’ta Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi
İşgalci İsrailliler, Ramallah’ta Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi
FOTO FOKUS
Kozinoğlu soruşturmasında FETÖ'cü hakim ve savcıların imzası dikkat çekti
Kozinoğlu soruşturmasında FETÖ'cü hakim ve savcıların imzası dikkat çekti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ