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Savunma
AA 06.08.2025 13:15

Bayraktar AKINCI'dan, yerli mühimmat ile hedefe tam isabet

Bayraktar AKINCI, ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatı ile hedefini başarıyla vurdu.

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, NeXT Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, gökyüzünde yüksek irtifa, uzun havada kalış süresi ve hassas vuruş kabiliyetini aynı platformda birleştiren AKINCI'nın, LGK-82 ile gerçekleştirdiği atış testinde tam isabet göstererek gücünü bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Görgün, "Hedefe milimetrik hassasiyetle ulaşan bu başarı, mühendislerimizin vizyonunun ve sistem entegrasyon kabiliyetimizin en somut göstergesidir. Emeği geçen Baykar ve Aselsan ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, NeXT Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Bayraktar AKINCI'nın keskin kılıcı LGK-82 sahada kendini kanıtlamaya devam ediyor" yorumunda bulunurken, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da "Bayraktar AKINCI LGK-82 Atış Testi. Tam İsabet." değerlendirmesini yaptı. 

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Bayraktar AKINCI, ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatı ile hedefini tam isabetle vurdu
Bayraktar AKINCI, ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatı ile hedefini tam isabetle vurdu
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