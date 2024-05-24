Askeri telsizler artık canlı yayın aracı

Efes-2024 Birleşik, Müşterek Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in izlediği canlı görüntülerin bir kısmı çıkarma yapan askerlerin göğsündeki ASELSAN telsizleri üzerinden gönderildi.

23 Mayıs'ta denizde mayın arama ve imha faaliyeti icra edecek birliği görev alanına götüren Atak 5 hücum botundaki su altı taarruz timi personelinin denize atlama görüntüleri botta bulunan ASELSAN EHKET telsizine bağlı kamera üzerinden seyir yerinde bulunan yine ASELSAN 9661 telsizine Geniş Bant Dalga Şekli Frekans Atlama modu kullanılarak canlı olarak başarılı bir şekilde aktarıldı.

Tatbikatın sabah bölümünde de TCG Anadolu Gemisinden sahile yapılan çıkarma faaliyetine ZAHA’larla katılan Amfibi Deniz Piyade Unsurları tarafından icra edilen meskun mahal muharebesine ait görüntüler asker üzerinde bulunan EHKET telsizine bağlı kamera üzerinden seyir yerinde bulunan 9661 telsizine Geniş Bant Dalga Şekli Frekans Atlamalı mod kullanılarak canlı bir şekilde başarılı olarak aktarıldı.

Her iki canlı görüntü aktarımı ile Milli Savunma Bakanı'nın da bulunduğu seyir yerindeki ekranlardan operasyon anlık olarak takip edildi.