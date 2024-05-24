Hafif Sağanak Yağışlı 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
TRT Haber 24.05.2024 18:38

Askeri telsizler artık canlı yayın aracı

Yenilikçi teknoloji, askeri operasyonların anlık olarak takip edilmesini sağlıyor. Efes-2024 Tatbikatı kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, askerlerin göğsündeki ASELSAN telsizleri üzerinden gönderilen canlı görüntüleri izledi.

Askeri telsizler artık canlı yayın aracı

Efes-2024 Birleşik, Müşterek Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in izlediği canlı görüntülerin bir kısmı çıkarma yapan askerlerin göğsündeki ASELSAN telsizleri üzerinden gönderildi. 

23 Mayıs'ta denizde mayın arama ve imha faaliyeti icra edecek birliği görev alanına götüren Atak 5 hücum botundaki su altı taarruz timi personelinin denize atlama görüntüleri botta bulunan ASELSAN EHKET telsizine bağlı kamera üzerinden seyir yerinde bulunan yine ASELSAN 9661 telsizine Geniş Bant Dalga Şekli Frekans Atlama modu kullanılarak canlı olarak başarılı bir şekilde aktarıldı.

Tatbikatın sabah bölümünde de TCG Anadolu Gemisinden sahile yapılan çıkarma faaliyetine ZAHA’larla katılan Amfibi Deniz Piyade Unsurları tarafından icra edilen meskun mahal muharebesine ait görüntüler asker üzerinde bulunan EHKET telsizine bağlı kamera üzerinden seyir yerinde bulunan 9661 telsizine Geniş Bant Dalga Şekli Frekans Atlamalı mod kullanılarak canlı bir şekilde başarılı olarak aktarıldı.

Her iki canlı görüntü aktarımı ile Milli Savunma Bakanı'nın da bulunduğu seyir yerindeki ekranlardan operasyon anlık olarak takip edildi. 

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı ASELSAN
Sıradaki Haber
STM'nin geliştirdiği savaş gemileri ve İHA'lar EFES-2024 tatbikatında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:19
Dışişleri: Divan’ın kararlarının İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz
18:58
Borsadan haftalık kapanış rekoru
18:02
Bakan Tunç: UAD'nin kararı Filistin’de akan kanın dinmesi adına önemli ancak yetersiz
18:37
Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri etkinlik alanına ziyaret
17:31
İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan UAD'nin "Gazze'deki saldırıların durdurulması" kararına tepki
17:22
STM'nin geliştirdiği savaş gemileri ve İHA'lar EFES-2024 tatbikatında
Han Yunus'ta kalacak yer bulamayan Filistinliler, Aksa Üniversitesi'ne sığındı
Han Yunus'ta kalacak yer bulamayan Filistinliler, Aksa Üniversitesi'ne sığındı
FOTO FOKUS
Ankara'da sele kapılan iki kardeş çevredekiler tarafından kurtarıldı
Ankara'da sele kapılan iki kardeş çevredekiler tarafından kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ