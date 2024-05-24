STM'nin geliştirdiği savaş gemileri ve İHA'lar EFES-2024 tatbikatında

STM'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en büyük tatbikatlarından birisi olan EFES-2024 tatbikatı İzmir'de devam ediyor.

STM'nin milli imkanlarla donattığı savaş gemileri ve taktik mini İHA sistemleri, EFES-2024 Tatbikatı kapsamında aktif olarak görev üstleniyor. STM'nin ana alt yüklenici olarak görev aldığı, Türk donanmasına bugüne kadar dört adet teslimi gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk milli korvet projesi MİLGEM Ada Sınıfı'nın çeşitli gemileri, tatbikatın fiili atışlı arazi safhasında görevini başarıyla yerine getiriyor.

PİRİREİS denizaltısı da tatbikatta

STM'nin ana alt yüklenici olarak görev aldığı, havadan bağımsız tahrik sistemi ile donatılan, yeni tip denizaltı projesinin ilk gemisi TCG PİRİREİS de tatbikatta yer alıyor. STM'nin milli ve modern sistemlerle modernize ederek ömürlerini uzattığı AY, PREVEZE ve GÜR sınıfı denizaltılar da EFES tatbikatında Türk donanmasına güç veriyor. Şirketin milli imkanlarla geliştirdiği taktik mini İHA sistemlerinin de tatbikat kapsamında TSK tarafından kullanılması planlanıyor.

Tatbikat kapsamında açılan Savunma Sanayii Sergisi'nde, TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığının artmasına katkı sağlayan milli ve modern sistemler de yerli-yabancı heyetlere tanıtılacak. STM'nin tasarımcısı ve ana yüklenicisi olduğu, Türkiye'nin ilk milli fırkateyn projesi MİLGEM İstif Sınıfı Fırkateyn (TCG İSTANBUL), STM'nin kendi öz kaynakları ile başlattığı, Türkiye'nin ilk küçük boyutlu milli denizaltı projesi STM500 ve sürat-manevra gücü yüksek, satıhtan satıha güdümlü mermilerle hücum geliştirebilen STM MPAC Hücumbotu, STM standında yerini alacak.

ALPAGU, STM standında incelenecek

Taktik mini İHA sistemlerinde ise; TSK'nın 2018 yılında envanterine giren, özellikle terörle mücadelede etkin görev alan ve 10'dan fazla ülkeye ihraç edilen Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU, Türk güvenlik güçlerinin envanterine 2022 yılında giren, mühimmat bırakan İHA BOYGA, Türkiye dahil üç ülkede görev yapan milli gözcü İHA TOGAN ve geçen yıl ihracat başarısına imza atan sabit kanatlı milli vurucu İHA ALPAGU, tatbikatta heyetler tarafından STM standında incelenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türk ordusunun, bölgenin en büyük birleşik ve müşterek tatbikatı olan EFES'te imkan ve kabiliyetlerini gösterdiğini belirterek, "Bunun yanı sıra, yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayii ürünlerini de etkin şekilde kullanarak, dünyanın dört bir tarafından gelen yabancı askerlere yakından tanıtma imkanı sağlıyor. STM olarak bizler de Savunma Sanayii Başkanlığımız öncülüğünde, Mavi Vatan ve Gök Vatan için geliştirdiğimiz milli savaş gemilerimiz ve taktik sahada sürprizler yaratan mini İHA sistemlerimizle, EFES tatbikatında Mehmetçiğimize güç vermekten onur duyuyoruz." ifadesini kullandı.