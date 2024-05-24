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Savunma
TRT Haber 24.05.2024 10:00

ASELSAN, EFES-2024’te Görev Alıyor

ASELSAN, Avrupa’nın en büyük tatbikatlarından birisi olan EFES-2024 Tatbikatında en ileri teknolojiye sahip sistemleriyle gövde gösterisi yapıyor.

ASELSAN, EFES-2024’te Görev Alıyor

EFES-2024 Tatbikatı; dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla İzmir’de devam ediyor. Çesitli harp senaryolarının gerçekleştiği EFES-2024 Tatbikatı, bugüne kadar icra edilen EFES serisi tatbikatlar içerisindeki en geniş katılımlı birleşik ve müşterek tatbikat olarak öne çıkıyor.

Tatbikata; Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yanı sıra 48 ülkeden temsilciler katılıyor.

ASELSAN, EFES-2024’te Görev Alıyor

Tatbikat alanında, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda 47 savunma sanayi firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen ve TSK envanterinde bulunan ürünlerin sergilendiği Savunma Sanayii Ürünleri Sergisi yer alıyor.

ASELSAN 70’e yakın sistemle EFES-2024’te

ASELSAN da ürün yelpazesinde bulunan elektronik harpten haberleşme sistemlerine, elektro-optik sistemlerden komuta kontrol ekipmanlarına kadar 70’e yakın sistemi ile Doğanbey Tatbikat Bölgesindeki Savunma Sanayi Sergisinde yer alıyor.

Tatbikat sahasında milli imkanlarla geliştirilen 600 Gece Görüş Clip-On, MİLKAR-3A3 Bant ET Sistemi, Silah Tespit Radarı, SERHAT Havan Tespit Radarı, 81 mm Havan Sistemi, KORKUT 35 mm Silah Sistemi gibi ürünler kullanılıyor.

ASELSAN, EFES-2024’te Görev Alıyor

Sergi alanında da ASELSAN üretimi TAKKS Manevra Yönetim Sistemi, Kocatepe Muhabere Sahası Yönetim Sistemi, MİDAS Akustik Sensör Sistemi, İHTAR Anti-Drone Sistemi, Karakulak Mobil HF ED Modeli, Sancak Mobil HF ED Modeli, Puhu Mobil V/UHF Dinleme Kestirme Modeli, Cetvel-300 Lazer Mesafe Ölçme Cihazı, ASELFLIR 600 EO Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi ve Tolun Mühimmatı gibi son teknolojiye sahip sistemler sergileniyor.

Tatbikatta ASELSAN’ın sınır güvenliğine yönelik çözümleri için de ayrı bir stant oluşturuldu. Bu stantta ASELSAN’ın milli imkanlarla geliştirdiği AURA Çok Fonksiyonlu Gözetleme Radarı, Karakurt EO Sensör Sistemi, Şahin Fiziki İmha Sistemi gibi ürünleri yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtılıyor.

ASELSAN, EFES-2024’te Görev Alıyor

Akyol: Caydırıcı gücümüzü gösteriyoruz

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, EFES-2024’ün Avrupa’nın en büyük tatbikatları arasında yer aldığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"EFES-2024 Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcı gücünü dünyaya gösterdiği en önemli tatbikatlar arasında bulunuyor. Tatbikata beş kıtadan 48 dost, müttefik ve kardeş ülkemiz katılıyor. Bizde ASELSAN olarak en iyi ve en ileri teknolojilerimizle EFES-2024’ün en büyük katılımcıları arasında yer alacağız. Harp sahasında güvenlik güçlerimize büyük kabiliyetler kazandıran sistemlerimiz, EFES-2024’te kullanılıyor. Tatbikatta görev alan uçan, yüzen ve yürüyen tüm platformlarda çok sayıda ASELSAN sistemi aktif olarak çalışıyor. Dünya çapında başarısı kanıtlanmış, yüksek teknolojiye sahip ürünlerimizle oyun değiştirmeye devam edeceğiz. İhracat potansiyeli yüksek sistemlerimizle hem Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hem de dost ve müttefik ülkelerin yanında olmaya devam edeceğiz."

ASELSAN, EFES-2024’te Görev Alıyor

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