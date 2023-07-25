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Sağlık
TRT Haber, Sağlık Bakanlığıı 25.07.2023 11:20

Yurt dışı seyahatleri öncesi hangi aşılar yapılmalı?

Bulaşıcı hastalıklar ve rastlanma oranları ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Yurt dışına gidenlerin tüm bu hastalıklara karşı korunması için bazı aşılar yaptırması şart. İhmal edilen aşılar, ölümle sonuçlanan hastalıklara neden olabiliyor.

Mine Yagıcı Çiftci
Mine Yagıcı Çiftci
Yurt dışı seyahatleri öncesi hangi aşılar yapılmalı?
[Getty Images]

İş ya da turistik amaçlı yurt dışına giden çok sayıda insan var. Yurt dışına giderken yerine getirilmesi gereken pek çok prosedür bulunuyor. Bunların en önemlisi kuşkusuz seyahat edilecek ülkelerdeki çeşitli bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanma…

Yurt dışı seyahatinin bulaşıcı hastalıklar nedeniyle kâbusa dönüşmemesi için ziyaret edilecek ülkelerdeki bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanmak hayli önemli. İhmal edilmemesi gereken bu aşılarla ilgili ayrıntılı bilgi Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde de mevcut.

Peki hangi aşıları, hangi ülkelere giderken yaptırmalıyız? Özellikle kimler aşılanmalı? Seyahatten ne kadar süre önce bu aşıların tamamlanması gerekiyor? Seyahat edilmeden önce yapılması gereken aşıları sizin için derledik.

Grafik: TRT Haber

Kişiye özel aşı şeması

Yurt dışına çıkarken yapılacak en önemli işlerden biri, hangi ülkeye gidilecekse o ülkedeki hastalıklara karşı danışmanlık almak. Çünkü herkese aynı aşılar yapılmıyor. Aşı şeması tamamen kişiye özgü hazırlanıyor.

Aşılar yapılmadan önce ilk olarak yaşa bakılıyor. Çocuk ve yaşlılara bazı aşılar yapılamıyor. Çünkü yaş gruplarına göre aşıların etkinliği ya da yan etkileri farklılık gösterebiliyor.

Sağlık durumu da dikkat edilmesi gereken bir başka konu. Örneğin aşılanacak kişinin diyabet gibi bazı kronik rahatsızlıklarının bulunması başka hastalıklara daha duyarlı olmasına yol açabiliyor. Yine bazı aşıların yapılmasına engel bir durum da yaratabiliyor.

Hamilelik ve emzirme, immün yetmezliği, alerji öyküsü gibi durumlarda da bazı aşıların yapılmaması gerekiyor. Son olarak kişilerin aşılama geçmişine de bakılarak nihai karar veriliyor.

Grafik: TRT Haber

Gidilecek ülkelere göre farklı aşılar

Yurt dışı seyahatine gideceklerin yaptırması gereken aşılar ülkelere göre farklılık gösteriyor. Çünkü bazı ülkelerde bazı hastalıklara daha sık rastlanıyor. Bu noktada yolculuğun yapılacağı zaman dilimi de önemli. Zamanlamanın sebebi ise bazı hastalıkların yılın belli döneminde görülmesi.

Bir başka konu da ne kadar kalınacağı… Seyahat edilecek ülkede ne kadar uzun kalınırsa hastalık riski o kadar artıyor. Ziyaret sırasında nerede konaklanacağı, dikkat edilmesi gereken bir başka konu. Örneğin kırsal bölgede hastalık riskleri daha fazla olabiliyor ya da kamp alanında konaklamak otele oranla riski artırabiliyor.

Grafik: TRT Haber

Seyahat Sağlığı Merkezleri’ne başvurmak gerekiyor

Peki aşıların seyahate gidilmeden ne kadar önce yapılması gerekiyor? Bu, aşının tipine, gerekli aşılama dozu sayısına ve aşılama geçmişine göre değişiyor. Ancak yeterli bağışıklık yanıtının oluşması ve aşılama şemasının tamamlanması için seyahatten en az 4-6 hafta önce Seyahat Sağlığı Merkezleri'ne başvurulması şart.
Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne bağlı Seyahat Sağlığı Merkezleri'nde ücretsiz olarak aşılar yapılıyor ve koruyucu ilaçlar veriliyor.

Burada unutulmaması gereken en önemli nokta ise; hiçbir aşının yüzde yüz koruma sağlayamadığı için enfeksiyonlara karşı her zaman önlem almak.

Hangi aşılar yapılmalı?

Gelelim yurt dışı seyahatlerine gitmeden evvel yapılması gereken aşılara… Dünyanın bazı ülkelerinde hala tetanos, difteri, kızamık gibi hastalıklar endemik olarak görülüyor. Bu aşılar aşı takvimine göre daha önce yaptırılmış olsa da yolculuk öncesi tetanos, kızamık-kızamıkçık-kabakulak (KKK) ve polio gibi rutin aşılarda eksik varsa mutlaka tamamlanmalı.

Seyahat edilecek bölgeye uygun olarak yapılması tavsiye edilen diğer aşılar ise şöyle sıralanıyor: Sarı humma (zorunlu), meningokok (zorunlu), tifo, kolera, hepatit A, kuduz, Japon ensefaliti, kene kaynaklı ensefalit.

Hafize Yurt
Hafize Yurt
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