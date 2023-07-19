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Sağlık
AA 19.07.2023 12:46

"ALO 171" ile 130 bin kişi sigara bağımlılığından kurtuldu

Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Danışma Hattı üzerinden sağlanan destekle 2015'ten bugüne yaklaşık 130 bin kişi sigara bağımlılığından kurtuldu.

"ALO 171" ile 130 bin kişi sigara bağımlılığından kurtuldu

Tütün ürünleri bağımlılığından kurtulmak isteyen kişilere, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve tüm sağlık kuruluşlarında yaygınlaştırılan sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla kesintisiz destek veriliyor.

ALO 171 hattına 2015'ten bugüne binlerce kişi başvururken, yaklaşık 130 bin kişinin de bu hat üzerinden verilen danışmanlık, destek ve yönlendirmeler sayesinde sigara bağımlılığından kurtulduğu belirlendi.

Toplam 158 personelin görev yaptığı, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren danışma hattı üzerinden kişiler, hem motive edici görüşmelerle sigara bırakma girişimlerinde teşvik ediliyor hem de nikotin bağımlılık testine alınıyor.

Kişiye özel sigara bırakma planı yapılıyor

Test sonucunda bağımlılık düzeyi düşük ve orta düzeyde olanlara, istemeleri durumunda kişiye özel sigara bırakma planı yapılıyor.

Bağımlılık düzeyi yüksek olan kişiler ise doktor kontrolünde ilerlemeleri için sigara bırakma hizmeti sunan sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Bu kişilerin poliklinik randevuları da danışma hattı aracılığıyla alınıyor.

Bir yıl boyunca düzenli aramalarla takip ediliyorlar

Sabit hatlardan ücretsiz aranabilen, GSM hatlarından arandığında ise ilgili firmanın tarifesi doğrultusunda fiyatlandırılan ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, bu yıl itibarıyla günde ortalama 1000-1500 çağrı karşılamaya başladı.

Danışma hattı üzerinden sigara bırakma planı yapılan kişiler, onay vermeleri halinde, geri dönüş aramalarıyla 1 yıl boyunca takip ediliyor. Bu kapsamda, kişilere sigarayı bıraktıkları gün ile 1'inci hafta, 1'inci ay, 2'nci ay, 3'üncü ay, 6'ncı ay ve 12'nci ayın sonu olmak üzere yılda en az 7 defa geri dönüş araması yapılıyor.

Böylelikle kişilerin sigara bırakma sürecinde her daim desteklenmesi, nikotin yoksunluk belirtileri veya fizyolojik zorluklarla baş etme konusunda cesaretlendirilerek motivasyonlarının artırılması amaçlanıyor.

2022'de düzenli aramalarla takibi yapılan kişilerin yüzde 37,6'sı sigarayı bırakarak, sağlıklı yaşama adım attı. Ayrıca geçen yıl yapılan danışan memnuniyeti anketine göre, danışma hattından hizmet alanların yüzde 98'i aldıkları hizmetten memnun kaldıklarını bildirdi.

Bağımlılık düzeyi yüksek kişiler için poliklinikler devrede

Öte yandan, Türkiye genelindeki sağlık kuruluşlarında hizmet veren sigara bırakma poliklinikleri de bağımlılık düzeyi yüksek kişilerin tütün ürünlerinden kurtulma süreçlerine destek oluyor.

ALO 171 hattı üzerinden alınan poliklinik randevusuyla sigara bırakma tedavisine başlayan kişiler hem kontrol randevuları hem de danışma hattının düzenli aramalarıyla destekleniyor.

Bu kişilerin, doktoru tarafından uygun görülmesi durumunda, Bakanlık tarafından ücretsiz sağlanan, sigara bırakma tedavisinde bilimsel etkinliği kanıtlanmış ilaç ile nikotin bandı, sakızı gibi "nikotin replasman tedavisi" preparatlarından faydalanması da sağlanıyor.

Bakanlık, sigara bırakma polikliniklerine başvuranların takibinin ve polikliniklerde kullanılan ilaçların izlemini Tütün Bağımlılığı Tedavisi İzlem Sistemi ile sağlıyor.

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