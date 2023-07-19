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Dünya
Sciencealert 19.07.2023 06:27

Polonya'daki kedilerde gizemli kuş gribi salgını

Dünya Sağlık Örgütü, Polonya'da kuş gribi ile enfekte olan kedilerin sayılarının hızla arttığını, ancak insanlar için bir bulaşma riski olmadığını açıkladı.

Polonya'daki kedilerde gizemli kuş gribi salgını

​Dünya Sağlık Örgütü, Polonyalı sağlık yetkililerinin geçen ay ülke genelinde olağandışı kedi ölümlerini bildirdiğinden bu yana 29 kedinin H5N1 kuş gribi için pozitif test edildiğinisöyledi.

Enfekte hayvanlardan 14'üne ötenazi yapıldığı, 11'inin de öldüğü açıklandı.

Son ölüm 30 Haziran'da bildirildi.​

DSÖ yaptığı açıklamada, "Kedilerin virüse maruz kalmasının kaynağı şu anda bilinmiyor ve epizootik araştırmalar sürüyor" dedi.

​Bazı kedilerde nefes almada zorluk, kanlı ishal ve nörolojik belirtiler gibi ciddi semptomlar gelişirken bazı durumlarda hızlı kötüleşme ve ölüm görüldü.

​2021'in sonlarından bu yana Avrupa, şimdiye kadarki en kötü kuş gribi salgınını yaşarken, Kuzey ve Güney Amerika da ciddi salgınlar yaşadı.

Bu, çoğu ilk kez 1996'da ortaya çıkan H5N1 virüs türünü taşıyan dünya çapında on milyonlarca kümes hayvanının itlaf edilmesine yol açtı.

Son zamanlarda memelilerdeki enfeksiyonlarda endişe verici bir artış oldu.

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Polonya Kuş Gribi
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