Açık 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.07.2023 06:05

Fransa bir gence şiddet uyguladığı gerekçesiyle 7 polise gözaltı

Fransa'da 27 Haziran'da Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda 1 gence şiddet uyguladığı gerekçesiyle 7 polis gözaltına alındı.

Fransa bir gence şiddet uyguladığı gerekçesiyle 7 polise gözaltı

Ulusal basının Marsilya Savcılığı'na dayandırdığı habere göre, Nael'in öldürülmesinin ardından Marsilya'da 2 Temmuz'da düzenlenen protestoda "kamu yetkilisince şiddet uygulandığı" gerekçesiyle 7 polis gözaltına alınırken biri daha sonra serbest bırakıldı.

Şiddete maruz kalan Hedi isimli 22 yaşındaki genç 8 günlük iş göremezlik raporu alırken, 5 Temmuz'da bu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hedi soruşturma kapsamında verdiği ifadede, olay günü bir plastik merminin kafasına isabet ettiğini ve polislerin kendisini dövdüğünü anlattı.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Hedi komaya girmiş ve birkaç saat sonra uyanmıştı.

Fransa'daki protestolar

Fransa'da polis ateşiyle hayatını kaybeden Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmıştı.

ETİKETLER
Fransa Polis
Sıradaki Haber
Burkina Faso'daki 2 terör saldırısında 10 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:05
Burkina Faso'daki 2 terör saldırısında 10 kişi öldü
06:04
ABD Temsilciler Meclisinde "İsrail'in ırkçı bir devlet olmadığını" belirten tasarı kabul edildi
06:03
DeSantis, Trump'ın Kongre baskınından suçlanmasına karşı
06:01
Biden, Papa'nın temsilcisi ile Beyaz Saray'da görüştü
06:03
Elazığ’da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 32 yaralı
05:19
Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İsrail polisi Netanyahu hükümeti karşıtı protestolara müdahale etti
İsrail polisi Netanyahu hükümeti karşıtı protestolara müdahale etti
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ