DeSantis, Trump'ın Kongre baskınından suçlanmasına karşı

DeSantis, CNN'e verdiği röportajda, Trump'ın, Kongre baskınıyla ilgili yürütülen soruşturmanın "hedefinde" olduğunu söylemesiyle ilgili, "İleriye bakmaya odaklanmak, geriye bakmak istemiyorum. Umarım (Trump) suçlanmaz. Ülke için iyi olacağını düşünmüyorum." dedi.

Başkan adayı, bu tarz suçlamaları "siyasi kurumların muhafazakarlara karşı silahlandırılması" olarak algıladığına değindi.

Florida Valisi röportajdan önce yaptığı bir konuşmada, Trump'ın, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını durdurmak için "daha güçlü bir çıkış sergilemesi" gerektiğini söylemişti.

Cumhuriyetçi tabanın hoşnut olacağı politikaları savundu

Başkanlık adaylığını açıklamasından bu yana ilk defa Demokrat kanada yakın merkez medyaya konuşan Ron DeSantis, Cumhuriyetçi tabana mesaj vererek, ordudaki trans bireylerin cinsiyet değiştirmek için kullandığı fonları iptal edeceğini belirtti.

Başkan adayı, "Herkese saygı duyarım, ancak toplumu, nüfusun çok çok küçük bir yüzdesini oluşturanlara uyum sağlamak için alt üst etmeyeceğim." dedi.

Trans bireylerin, spor müsabakalarında adaletsizliğe yol açtığını ifade eden DeSantis, "Soru şu ki, erkek olan birinin, kendini kadın olarak tasavvur etse bile, kadınların faaliyetlerinde ne işi var? Bence, kadın sporlarında erkekleri yarıştırmak yanlış." sözlerini kaydetti.

DeSantis başkan olması durumunda, Savunma Bakanı Lloyd J. Austin'in imzaladığı karar gereği, Kovid-19 aşısı yaptırmadığı için ordudan atılan askerleri de görevine iade edeceği sözünü verdi.

Kürtaj konusundaki kararları hakkında konuşmaktan çekinen Ron DeSantis, “Ben hayat yanlısıyım. Biz de hayat yanlısı politikaları destekleyeceğiz.” demekle yetindi.

"Kalıcı, ancak saldırganlığı ödüllendirmeyen bir barış olmalıdır"

Ron DeSantis, Ukrayna-Rusya savaşını "ikincil veya üçüncül bir çıkar" olarak gördüğünü belirterek, "savaşı sonlandırmak için yardımcı olmaya istekli" olacağını ifade etti.

DeSantis, "Hedef, Avrupa'da sürdürülebilir, kalıcı, ancak saldırganlığı ödüllendirmeyen bir barış olmalıdır." diye konuştu.

Ukrayna'ya silah ve maddi destek göndermeyi bırakıp bırakmayacağı sorusuna doğrudan cevaplandırmayan başkan adayı, ABD ordusunun odağını Avrupa'dan Asya ve Çin'e çevirmek gerektiğini savundu.

"Ülkemize yönelik bir numaralı tehdidimiz Çin'den geliyor. Dış tehdit açısından da kendi sınırlarımızı güvence altına alamama tehdidimiz var. " diyen DeSantis, karteller tarafından ABD'ye sokulan uyuşturucu maddesi fentanil dolayısıyla "her 1000 Amerikalıdan 10'unun hayatını kaybettiği" bilgisini paylaştı.

DeSantis, "Yurt dışında güçlü olmak istiyorsanız evde güçlü olmalısınız. Sanırım şu anda bulunduğumuz duruma göre Çin ile belki de bir çatışmaya doğru gidiyoruz. Bence Çin ile bu çatışmayı caydırmanın yolu güçlü olmaktır." ifadelerine yer verdi.