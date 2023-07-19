Açık 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.07.2023 05:15

Fildişi Sahili kakao ihracatını durdurdu

Dünyanın en büyük kakao üreticisi Fildişi Sahili, devam eden aşırı yağış nedeniyle kakao ihracatını durdurdu.

Fildişi Sahili kakao ihracatını durdurdu

Fildişi Sahili'nde aşırı yağışın kakao ağaçlarına zarar vermesi nedeniyle 2023-2024 dönemi ihracat sözleşmelerinin durdurulduğu belirtildi.

Bu sezon 2,2 milyon ton olarak tahmin edilen kakao çekirdeği üretiminde de yağışların verdiği zarar yüzünden ciddi düşüş beklendiği kaydedildi.

Güneybatı ve güneydoğudaki kakao tarlalarının sular altında kaldığı belirtilirken sağanak nedeniyle ekimde alınacak ilk hasatta ciddi azalma bekleniyor.

Geçen yıl 2,4 milyon ton kakao çekirdeği ile dünyanın en büyük kakao üreticisi olan Fildişi Sahili, tek başına dünyadaki kakao talebinin yüzde 44'ünü karşılıyor.

Fildişi Sahili'nde 1 Nisan-10 Temmuz arasında etkili olan aşırı yağışlarda 30 kişi yaşamını yitirmişti.

Fildişi Sahili, kakao çekirdeği üretiminde dünya lideri olsa da çekirdeğin toz, krema, çikolata ve diğer ürünlere dönüştürülmesi Avrupa'da yapılıyor.

Dünya kakao ve çikolata pazarı yıllık 100 milyar dolara ulaşırken Afrika'daki kakao üreticileri bu rakamın ancak yüzde 6'sını alabiliyor.

ETİKETLER
Afrika
Sıradaki Haber
Kabe'nin örtüsü değiştirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:06
Fransa bir gence şiddet uyguladığı gerekçesiyle 7 polise gözaltı
06:05
Burkina Faso'daki 2 terör saldırısında 10 kişi öldü
06:04
ABD Temsilciler Meclisinde "İsrail'in ırkçı bir devlet olmadığını" belirten tasarı kabul edildi
06:03
DeSantis, Trump'ın Kongre baskınından suçlanmasına karşı
06:01
Biden, Papa'nın temsilcisi ile Beyaz Saray'da görüştü
06:03
Elazığ’da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 32 yaralı
İsrail polisi Netanyahu hükümeti karşıtı protestolara müdahale etti
İsrail polisi Netanyahu hükümeti karşıtı protestolara müdahale etti
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ