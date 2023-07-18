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Dünya
AA 18.07.2023 23:40

Katar Emiri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaktan mutluluk duydum

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başkent Doha'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Katar Emiri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaktan mutluluk duydum
[Fotograf: AA]

Katar Emiri Şeyh Temim, Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Emir Temim, paylaşımında, "Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Doha'da ağırlamaktan mutluluk duydum" ifadelerini kullandı.

Şeyh Temim, ekonomik işbirliğini daha umut verici fırsatlara ve ufuklara kavuşturma çerçevesinde iki kardeş halkın ortak menfaatlerini gerçekleştirecek şekilde bir araya geldiklerini kaydetti.

Katar Emiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgenin ve dünyanın karşı karşıya olduğu çeşitli zorlukları tartıştıklarını ve bunları ele almak için uluslararası dayanışmayı güçlendirmenin önemini vurguladıklarını aktardı.

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