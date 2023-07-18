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Dünya
AA 18.07.2023 22:56

Kuzey Kore yeni füze denemesi yaptı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde, kıtalararası balistik füze olduğu düşünülen bir füze fırlattığını duyurdu.

Kuzey Kore yeni füze denemesi yaptı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey'in, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde bir füze denemesi yaptığı belirtildi.

Füzenin türü henüz netleşmezken, bunun kıtalararası balistik füze olduğunun düşünüldüğü aktarıldı.

Kuzey Kore 12 Temmuz'da da Hwasong-18 tipi füze fırlatmıştı

Kuzey Kore, 12 Temmuz'da Hwasong-18 tip "katı yakıtlı kıtalar arası balistik füze" denemesi yaptığını duyurmuştu. "Hwasong-18" tip füzenin irtifa ve uçuş süresinin "rekor" seviyelere ulaştığı belirtilmişti.

Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde fırlattığı ve 75 dakika havada kalan balistik füzenin deneme atışını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da izlediği kaydedilmişti.

Kuzey Kore'nin füze denemesini Güney Kore ve Japonya duyurmuştu.

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