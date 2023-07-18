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Dünya
AA 18.07.2023 22:49

Katar medyasından Ankara ve Doha arasında gelişen stratejik ortaklığa övgü

Katarlı medya kuruluşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyarette bulunduğu Katar ile Türkiye arasında geliştirilen "stratejik ortaklığa" övgüde bulunurken, ilişkilerin daha üst düzeye taşınacağını belirtti.

Katar medyasından Ankara ve Doha arasında gelişen stratejik ortaklığa övgü
[Fotograf: AA]

Katar resmi ajansı QNA ve Katar'ın Er-Raya gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu kapsamındaki Doha ziyareti konusunda iki ülke ilişkilerine vurgu yaptı.

QNA, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi (Katar'ı) ziyareti, iki ülke arasında diplomatik ilişkinin başlamasının 50. yıl dönümüne ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına denk geliyor" ifadelerini kullandı.

Haberde, Erdoğan'ın Katar ziyareti ve yapacağı görüşmelerle "ikili ilişkilerin üst düzeye çıkarılması ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasının" beklendiği belirtildi.

Türkiye ve Katar arasında diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümü için ortak bildiri yayımlandı
Türkiye ve Katar arasında diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümü için ortak bildiri yayımlandı

Türkiye ve Katar arasında birçok alanda gelişen stratejik ortaklığı, "dünyadaki mevcut en başarılı ortaklık" şeklinde nitelendiren QNA, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin "güçlü siyasi iradesi" sayesinde ilişkilerin geliştiğini vurguladı.

Türkiye ile Katar pek çok alanda güçlü ilişkilerini koruyor
Türkiye ile Katar pek çok alanda güçlü ilişkilerini koruyor

Er-Raya gazetesine konuşan Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Casim Al Sani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "stratejik ortaklık için yeni ufuklar açacağını" belirtti.

Eş-Şark gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine sayfasında özel yer ayırarak, Türkiye ve Katar arasındaki ikili ilişkilerin önemini vurgulayan haberlere yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti

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