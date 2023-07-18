Köpeğiyle okyanusta 2 ay yaşam mücadelesi veren Avustralyalı balıkçı karaya ulaştı

Köpeği Bella ile teknesiyle nisanda Meksika'dan Fransız Polinezyası'na gitmek üzere yola çıktıktan haftalar sonra mayısta fırtına sonucu teknesinin hasar alması nedeniyle yaklaşık 2 ay boyunca Pasifik Okyanusu'nda akıntıyla sürüklenen Shaddock, kurtarıldığı tekneyle Meksika'nın Colima eyaletinin Manzanillo kentine getirildi.

Shaddock, karaya ulaştıktan sonra gazetecilere, kendisinin ve köpeğinin çok iyi durumda olduğunu söyledi.

Hayatını kurtaran kaptana ve balıkçılık şirketine minnettar olduğunu ifade eden Shaddock, "Yaşıyorum ve gerçekten bunu başaracağımı düşünmemiştim". ifadesini kullandı.

Çiğ balık ve yağmur suyuyla hayatta kalmayı başardı

Çiğ balık ve yağmur suyuyla hayatta kalmayı başaran Shaddock, karayı en son mayıs ayının başında gördüğünü belirtti.

Balıkçı şirketinden yapılan açıklamada, teknenin yaklaşık 2 bin kilometre uzakta bulunduğunu, erzak ve barınaktan yoksun durumdaki Shaddock ve köpeğine tekne mürettebatı tarafından tıbbi yardımın yanı sıra yiyecek ve su verildiği bildirildi.

Doktoru, dün, Shaddock'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.