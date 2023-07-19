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Dünya
AA 19.07.2023 06:01

Biden, Papa'nın temsilcisi ile Beyaz Saray'da görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Papa Franciscus'un temsilcisi ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, "ülkelerinden çıkarılan Ukraynalı çocuklar" konusunu ele aldı.

Biden, Papa'nın temsilcisi ile Beyaz Saray'da görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Bolonya Başpiskoposu ve İtalyan Episkopal Konferansı Başkanı Kardinal Matteo Maria Zuppi'yi Beyaz Saray'da ağırladı.

Biden, görüşmede, Papa Franciscus'un küresel liderliği ve devam eden göreviyle ilgili iyi dileklerini paylaştı ve Amerikalı bir başpiskoposun kardinal olarak aday gösterilmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Taraflar, Vatikan'ın, "Rusya'nın Ukrayna'da devam eden saldırganlığının neden olduğu geniş çaplı mağduriyeti" giderme çabaları kapsamındaki insani yardım çalışmalarını görüştü.

Biden ve Zuppi ayrıca Papalığın, "zorla ülkelerinden alıkonulan Ukraynalı çocukların ülkelerine geri gönderilmesi" konusundaki aktif desteğini istişare etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Kardinal Zuppi'nin, Papa Franciscus'un isteği üzerine Washington'a geldiğini açıklamıştı.

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Joe Biden Beyaz Saray
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