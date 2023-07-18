Sıcak havalarda nasıl beslenilmeli?

Yaz mevsiminin en sıcak günleri yaşanıyor. Bunaltıcı sıcaklar 7’den 70’e herkesi olumsuz etkiliyor. Sıcak havalarda sağlık sorunlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Hava sıcaklığının giderek arttığı bugünlerde sağlık problemleri yaşamamak için bir dizi önlem almak gerekiyor. Beslenme konusu da bunların başında geliyor.

Yazın kavurucu sıcaklarında gerek sağlıklı yetişkinler gerekse risk grubundakiler nasıl beslenmeli? Hangi ayrıntılara dikkat edilmeli? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Toplum Beslenmesi Ana Bilim Dalı Başkanı Beslenme ve Diyet Uzmanı Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz TRT Haber’e anlattı.

Yazın dengeli beslenmeye ek olarak özellikle sıvı ve elektrolit içeriği yüksek sebze ve meyveleri tüketmeye özen göstermek gerekir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Toplum Beslenmesi Ana Bilim Dalı Başkanı Beslenme ve Diyet Uzmanı Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz

Sıvı düzeyi yüksek besinler tercih edilmeli

Yaz günlerinde sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücudun ter, solunum ve idrar ile daha fazla sıvı kaybettiğini söyleyen Doç. Dr. Akyüz, “Bu sebeple yazın dengeli beslenmeye ek olarak özellikle sıvı ve elektrolit içeriği yüksek sebze ve meyveleri tüketmeye özen göstermek gerekir” diyor.

Mevsimi olan kabak, semizotu, salatalık gibi yeşil renkli sebzeler ile domates, kiraz, erik gibi su içeriği yüksek, enerji içeriği düşük meyve ve sebzelerin sıkça tercih edebileceğini ifade eden Doç. Dr. Akyüz, bir de uyarıda bulunuyor:

“Karpuz, kavun, üzüm gibi meyvelerin su içeriği yüksek olmasına rağmen şeker oranlarının da yüksek olduğu unutulmamalı. Kilo artışına neden olabileceği için aşırı meyve tüketiminden kaçınmak gerekiyor. Yetişkinler için günde 2-3 porsiyon meyve tüketmek yeterlidir.”

[Grafik: TRT Haber ]

Gazlı ve şekerli içeceklere dikkat

Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise yağlı kızartmalar, kavurmalar ve hamur işleri… Doç. Dr. Akyüz, bu yiyeceklerin hem kilo artışına neden olduğunu hem de kalp sağlığı için olumsuz etkileri bulunduğunu ifade ederek sıcak havalarda sık tüketiminden kaçınılması gerektiğini söylüyor.

Sıcak havalarda bol sıvı tüketmek çok önemli olsa da bu, her türlü içecek için geçerli değil. Doç. Dr. Akyüz şöyle konuşuyor:

“Serinlemek ve susuzluğu gidermek için soğuk, şekerli, gazlı, kolalı içecekler yerine sade, sodyum içeriği yüksek olmayan maden suları, ev yapımı soğuk bitki çayları, hoşaflar, az şekerli limonata, ayran veya kefir tercih edilebilir."

Doç. Dr. Akyüz bu noktada bir tavsiyede bulunuyor:

“İçilen su dondurulmuş meyveler, nane yaprakları veya salatalık dilimleri eklenerek aromalandırabilir.”

Dışarıda ve açıkta satılan yiyecekler tüketilmemeli. Tavuk, yumurta, balık, süt ve kremalı yiyeceklerin potansiyel olarak daha riskli olduğu unutulmamalı. Bu besinlerin satın alınması, hazırlanması, pişirilmesi ve saklanmasında hijyene azami şekilde dikkat edilmeli. Uzun süre dışarıda bekletilmemeli.

“Dışarıda ve açıkta satılan yiyecekler tüketilmemeli”

Yaz sıcaklarında beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken bir başka konu ise besin zehirlenmeleri… Özellikle sıcak havalarda besin zehirlenmelerinde artış görüldüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Akyüz, bunun için mümkün olduğunca evde yemek yemeye özen gösterilmesi gerektiğini vurguluyor.

“Dışarıda ve açıkta satılan yiyecekler tüketilmemeli. Tavuk, yumurta, balık, süt ve kremalı yiyeceklerin potansiyel olarak daha riskli olduğu unutulmamalı. Bu besinlerin satın alınması, hazırlanması, pişirilmesi ve saklanmasında hijyene azami şekilde dikkat edilmeli. Uzun süre dışarıda bekletilmemeli. Yine yazın sık yapılan pikniklerde et ürünlerini soğukta saklamaya, pişirirken de ateşe yakın pişirmemeye özen gösterilmeli.”

Yaz sıcaklarında hamileler, emziren anneler, yaşlılar, bebek ve çocukların sağlıklı yetişkinlere göre daha fazla risk altında olduklarını belirten Doç. Dr. Akyüz, bu grupta yer alan kişilerin sıvı kayıpları ve besin zehirlenmelerinden daha fazla etkilendiklerinin de altını çiziyor.

