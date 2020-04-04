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Yeşilay'dan sigarayı bırakma çağrısı: Koronavirüs sigarayı sever
Yeşilay, sigara içmenin koronavirüs tedavisini zorlaştırdığını, iyileşme şansını düşürdüğünü hazırladığı kamu spotunda anlattı.
Yeşilay, hazırladığı kamu spotuyla sigara içenlere seslendi, "Koronavirüs sigarayı sever, şimdi sigarayı bırakmanın tam zamanı" dedi.
Sigaradan çekilen her nefesin kişiyi koronavirüse karşı 14 kat daha savunmasız yaptığı bilgisi yer alan kamu spotunda, "Sigara tedavinizi zorlaştırır, iyileşme şansınızı düşürür" denildi.
Etiketler: Yeşilay koronavirüs salgını kamu spotuSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 22:02
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