Tüm dünya koronavirüse çare bulmak için arayış içerisinde. Vakaların yoğun olduğu ülkelerde en çok solunum cihazına ihtiyaç duyuluyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademisyenleri de sürece katkı sağlamak için seferber oldu. Birden fazla hastanın tek cihazdan nefes almasını sağlayacak bir parça geliştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Çok elzem durumlarda kullanılabilecek

Gülhane Medikal ve Tasarım Üretim Merkezi (METÜM) Müdürü Prof. Dr. Simel Ayyıldız, "Çok şükür ülkemizde şu an böyle bir ihtiyaç yok ama ilerleyen dönemde bir ihtiyaç olur ya da bizden bir ihtiyaç talep eden bir yerler olursa diye bir splitter ürettik” dedi.

Aparat, görev başındaki yoğun bakım uzmanları tarafından denendi.

Prof. Dr. Ayyıldız, yabancı basında çok fazla hastada kullanılabildiğine dair deneysel çalışmalar olduğunu söyleyerek, “Bizim yaptığımız çalışmada 2'ye bölünerek hastalarda çok elzem durumlarda kullanılabileceği sonucuna varıldı” diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Solunum sıkıntısı çeken hastalar için hayati öneme sahip

Tüm testleri başarıyla geçen prototip seri üretime hazır hale getirildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de verileri bakanlığa aktardıklarını söyledi.

3 boyutlu yazıcı kullanılarak geliştirilen ürün, solunum sıkıntısı çeken hastalar için hayati öneme sahip.