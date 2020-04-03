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TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) birinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS birinci dönem tercihleri 25-31 Mart'ta alındı. Bu kapsamda, tercihleri alınan adayların yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
Etiketler: TUS sonuçları tus sonucu tus yerleştirme sonucu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ösym sonuç ösym tusSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 15:11
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