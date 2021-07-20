Sağlık Bakanlığınca, COVID-19 tedavisi tamamlananların sağlık durumlarının kontrolü ve takibi için geçen yıl aralıkta "COVID-19 Takip Merkezleri" açılmaya başlandı.

Pilot uygulamaları Ankara ve Eskişehir'de yapılan merkezlerde, COVID-19'a yakalananların, iyileşmelerinin ardından geçen 6 aylık süreçte devam eden sıkıntılarına dair ilk veriler ortaya çıktı.

2 yıl boyunca takip edilecek

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi COVID-19 Takip Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Cenk Aypak, merkezlerinde 6 aylık süreçte 530 hastanın takibini yaptıklarını söyledi.

İyileşen COVID-19 hastalarını, devam eden şikayetlerinin belirlenmesi amacıyla yaklaşık 2 yıl boyunca takip edeceklerini söyleyen Aypak, "Hastalarımızı 6 aylık periyotta merkeze ilk gelişleri ile birinci, üçüncü ve altıncı aylarında takip ediyoruz" dedi.

En sık görülen şikayetler hangileri?

Aypak, takip ettikleri 530 hastada devam eden şikayetlere ilişkin bilgi verdi.

"Hastalarda en sık görülen şikayetler nefes darlığı, yorgunluk, halsizlik, kas ve eklem ağrıları ile kalp ağrısı. Bunun yanında unutkanlık, hafıza zayıflamaları, uyku bozuklukları şikayetleriyle de karşılaşıyoruz.

COVID-19'un atlatılmasının ardından ilk 3 aylık periyotta en sık gördüğümüz şikayetler nefes darlığı, kas ağrıları ile unutkanlık. 6 aya kadar uzayan yorgunluk ve halsizlik şikayetlerini görüyoruz, beraberinde öksürük de olabiliyor."

Kronik hastalarda şikayetler daha sık görülüyor

Kronik hastalarda, COVID-19'un atlatılmasından sonra devam eden şikayetlerle daha sık karşılaşıldığını söyleyen Aypak, "Özellikle bağışıklık sistemi yetmezliğine yol açan hastalıklarda, hipertansiyon, diyabet, KOAH olanlarda COVID-19'a bağlı komplikasyonları daha sık görüyoruz" bilgisini paylaştı.

"Aşı ölümcül komplikasyonlara karşı koruyor"

Aypak, koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığın kazanılabilmesi için herkesi aşı olmaya çağırarak, şunları söyledi:

"İki yıla yaklaşan COVID-19 salgını sürecinde edindiğimiz tecrübeler var. Burada sosyal mesafe, maske, hijyen tedbirlerinin yanında bilimsel çalışmalar, aşının bizi bu hastalığa karşı, ölümcül komplikasyonlara karşı koruduğunu gösteriyor. Bu yüzden vatandaşlara aşı olmalarını öneriyoruz."