Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi ile 14 saat süren ameliyatla çift kol naklini yaptığı Yavuz Ayılmazdır'ı Kurban Bayramı öncesi ziyaret etti.

Rutin kontroller için Prof. Dr. Ömer Özkan'ın sık sık ziyaret ettiği Ayılmazdır'a ve refakatçisi olan babasına iyi bayramlar dileyen Özlenen Özkan, hastasıyla bir süre sohbet etti.

Kollarını hissetmeye başladı

Ayılmazdır, 25 yıl sonra ilk kez kollarında ufak hislerin oluştuğunu, sol elinde hafif hareketlerin başladığını dile getirdi.

Rektör Özkan da his duygusunun giderek artacağını, 5-6 ay sonra yavaş yavaş hareketlerin başlayacağını belirterek, hastasına, "Görüyorsun yavaş yavaş sıkıntın azalıyor. Serbest şekilde yürümeye başladığın zaman kendini çok iyi hissedeceksin. Bir sonraki bayramda artık ellerini çok rahat şekilde kullanacak seviyede olacaksın inşallah" dedi.

İstanbul'da 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu iki elini bilek hizasından kaybeden Ayılmazdır'a, 29 Haziran'da beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları ile kolları bağışlanan polis memurunun kolları nakledilmişti.