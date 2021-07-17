Sağlık çalışanları yeni tip koronavirüs (COVID-19) döneminde en ön safta mücadele eden ekiplerin başında geliyor.

Pandemi döneminde, tedavi sürecindeki seferberlikliklerinin yanı sıra şimdilerde vatandaşların aşıya kolay erişimi için her noktaya gidiyorlar. Bu isimlerden birisi de hemşire Viyan Çakır.

Van'ın Dağsu Yaylası'nda yaylacıların aşı olabilmesi için bölgeye giden ekipte yer alan Çakır, 2 bin 700 metre yüksekte görevini gerçekleştirdi.

Aşı olacak kişilerin kaydını sisteme girebilmek için önce 2 bin 700 metre yükseklikte internet erişimini yakaladı. Sonra da Dağsu Yaylasında, bin 950 metre yükseklikte yaşayan vatandaşların aşılarını yaptı.

VAN, DAĞSU YAYLASI. Hemşire arkadaşımız Viyan Çakır, aşı olacak kişilerin kaydını sisteme girebilmek için önce 2.700 metre yükseklikteki internet erişimini yakaladı. Sonra da Dağsu yaylasında, 1.950 metre yükseklikte yaşayan vatandaşlarımızın aşılarını yaptı. pic.twitter.com/dPMfqjTTSS — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 17, 2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Viyan hemşirenin bu anlarına dair bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.

Aşılamada son durum

Türkiye'nin güncel aşılanma haritası Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr adresinden anlık görüntülenebiliyor.

Buna göre, saat 21.30 itibarıyla Türkiye'nin birinci doz aşı ortalaması yüzde 62,61, ikinci doz ortalaması ise yüzde

32,79.

Türkiye'de 62 milyon 816 bin 975 kişi 3 doz aşısını oldu.

Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne ve Balıkesir aşılamada yüzde 75'i aşan şehirler arasında yer alıyor.