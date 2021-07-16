Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 20:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
16 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 16 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 918 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 16 Temmuz koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 16 Temmuz koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 229 bin 4582 test yapıldı. 6 bin 918 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü vefat sayısı 35. Bugünkü iyileşen sayısı ise 5 bin 84.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Balıkesir artık mavi kategoride. Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım” dedi.
Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Balıkesir artık mavi kategoride. Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/L8Ln88L9cn— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 16, 2021
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