Sağlık Bakanlığı 16 Temmuz koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 229 bin 4582 test yapıldı. 6 bin 918 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü vefat sayısı 35. Bugünkü iyileşen sayısı ise 5 bin 84.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Balıkesir artık mavi kategoride. Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım” dedi.