Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) sunduğu veriler, koronavirüs salgınının dünya genelinde birçok ülkede çocukların aşılanma süreçlerini aksattığını ortaya koydu.

Veriler, rutin aşılarını olamayan çocukların sayısının geçen sene 2019 yılına kıyasla 3,7 milyon arttığını ve 23 milyona ulaştığını gösterdi.

2020 yılı boyunca 17 milyon çocuğun hiç aşı olmadığı açıklandı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelerin salgın sürecinde COVID-19 aşılarını almaya odaklandığını ancak diğer aşılama kampanyalarında yavaşlamalar yaşandığını söyledi.

"Rutin aşılanan çocuk sayısı düştü"

Ghebreyesus, dünya genelinde birçok çocuğun kızamık, çocuk felci ve menenjit gibi ölümcül ancak önlenebilir hastalık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

DSÖ Aşı ve Aşılama Direktörü Kate O’Brien, salgın öncesi dönemde de çocukların önlenebilir çocuk hastalıklarına karşı aşılanma oranlarında azalmalar görüldüğünü anlattı.

DSÖ verileri, aşılanan çocuk sayısının her bölgede düştüğünü ancak Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz ülkelerinde bunun çok daha belirgin olduğunu gösterdi.

DSÖ, 3,5 milyon çocuğun difteri, tetanos ve boğmaca aşısının, 3 milyon çocuğun ise kızamık aşısının ilk dozunu kaçırdığını bildirdi.