Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına bağlı ölümler her geçen gün artıyor. Hastalığın en fazla görüldüğü iller Sivas, Tokat, Çorum ve Yozgat. Bu illerde son dönemde artan kene popülasyonu ve vakalar endişe verici.

Hasta sayısının 2020 yılına göre yüzde 30-40 oranında arttığını belirten Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. İlhan Çetin, "Şu ana kadar biz Sivas'ta 200'e yakın vaka tanısı konan var. Hala 2 servisimiz Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalarına ayrılmış durumda. Asıl ürkütücü olan kısım vahşi hayata yakın alanlarda kene popülasyonu çok ciddi 5-6 kat daha fazla artmış olması." dedi.

Küçük önlemlerle keneden korunmak mümkün

Vakaların büyük kısmını tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar oluşturuyor. Alınacak küçük önlemlerle ise keneden korunmak mümkün.

Pantolonların paçalarını çoraplarının içerisine almalarını önerdiklerini ifade eden Çetin, kenelerin yüzde 70-80'inin bacaktan vücuda doğru çıktığını, dolayısıyla böyle bir tedbir alınarak büyük oranda engellenebileceğini söyledi.

Çetin, "Uzun kollu giyecekler giyilmesi, açık renkli özellikle beyaz giyecekler giyilmesi, mutlaka ahıra dönen hayvanların kontrol edilip üzerlerinde kene varsa bunu ilaçlarla bertaraf etmesi lazım." diye konuştu.

Panikle yapılan yanlış müdahaleler can kayıplarının önemli nedenlerinden.

Kene ısırması durumunda hiç vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor.