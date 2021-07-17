Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 19:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
7 bin 666 yeni vaka
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 161 COVID-19 testi yapıldı, 7 bin 666 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Bayrama az kaldı. Bayram öncesi 18 yaş ve üzeri nüfusun en az bir doz aşı olması hedefimiz için gayret edelim. Aşı ile salgını gündemden çıkaralım." dedi.
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