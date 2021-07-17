Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Bayrama az kaldı. Bayram öncesi 18 yaş ve üzeri nüfusun en az bir doz aşı olması hedefimiz için gayret edelim. Aşı ile salgını gündemden çıkaralım." dedi.