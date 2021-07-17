Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle 19-20 Temmuz'da KKTC'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda hitap edecek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek törene katılacak.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin yanı sıra Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, "Kıbrıs davası" hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Temel atma törenine katılacak

Erdoğan, ziyaret sırasında ayrıca KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile KKTC'de yapımı tamamlanan çeşitli projelerin açılışları ile temel atma etkinlikleri için düzenlenecek toplu törene iştirak edecek.

Müjde vermesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyareti sırasında bir müjde paylaşması da bekleniyor.