Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Rejim bölgesinden yapılan top atışları ile İdlib’de bulunan masum siviller hedef alınmış, 4 sivil hayatını kaybederken 4 masum sivil de yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.

Belirlenen hedeflerin de kara ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak, gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.