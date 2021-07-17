Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 16:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB'den İdlib saldırısı paylaşımı: Gerekli karşılık verildi
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'te belirlenen hedeflerin kara ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak gerekli karşılığın verildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Rejim bölgesinden yapılan top atışları ile İdlib’de bulunan masum siviller hedef alınmış, 4 sivil hayatını kaybederken 4 masum sivil de yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.
Belirlenen hedeflerin de kara ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak, gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.
Rejim bölgesinden yapılan top atışları ile İdlib’de bulunan masum siviller hedef alınmış, 4 sivil hayatını kaybederken 4 masum sivil de yaralanmıştır. Belirlenen hedefler derhâl kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir. pic.twitter.com/eWjrN7K9cF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 17, 2021
Etiketler: Beşşar Esed İdlib Milli Savunma Bakanlığı
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