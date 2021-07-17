Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 18:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, 5 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı. 2021 yılında ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 107'ye yükseldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor .
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2009-2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak, İran ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 107'ye yükseldi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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