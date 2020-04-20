Türkiye'nin en büyük üçüncü sağlık yatırımı: Başakşehir Şehir Hastanesi
Türkiye'nin üçüncü, İstanbul'un en büyük şehir hastanesi Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açıldı.
İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi, toplam 950 bin 705 metrekare kapalı inşaat alanı ile Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi.
Bünyesinde 8 ayrı hastane var
Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servisleri, şimdilik koronavirüsle mücadele kapsamında salgın hastanesi olarak hizmet verecek.
Hastane en gelişmiş görüntüleme araçları ile donatıldı. Toplam yatak sayısı 2 bin 682 olan hastane içerisinde 8 hastene var:
445 yatak kapasiteli Genel Hastane
359 yatak kapasiteli Kadın Doğum Hastanesi
521 yatak kapasiteli Çocuk Hastanesi
367 yatak kapasiteli Onkoloji Hastanesi
327 yatak kapasiteli Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi
311 yatak kapasiteli Ortopedi-Nöroloji Hastanesi
200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi
128 yatak kapasiteli Psikiyatri Hastanesi
Günde 32 bin 700 hastaya hizmet verecek
Poliklinik sayısı 708 olan hastanede günde 32 bin 700 hastaya bakılacak.
Mayıs ayında tamamı hizmete girecek olan hastanede 10 bin sağlık personeli görev yapacak.
Depremde de hizmet verebilecek
Ana hastane binasına yerleştirilecek 2 bin 40 sismik izolatörle "Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası" unvanına sahip olacak.
Deprem izolatörleri sayesinde hastane, en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetlerini hiçbir aksama olmadan yerine getirebilecek.