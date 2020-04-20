İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi, toplam 950 bin 705 metrekare kapalı inşaat alanı ile Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi.

Bünyesinde 8 ayrı hastane var

Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servisleri, şimdilik koronavirüsle mücadele kapsamında salgın hastanesi olarak hizmet verecek.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Hastane en gelişmiş görüntüleme araçları ile donatıldı. Toplam yatak sayısı 2 bin 682 olan hastane içerisinde 8 hastene var:

445 yatak kapasiteli Genel Hastane

359 yatak kapasiteli Kadın Doğum Hastanesi

521 yatak kapasiteli Çocuk Hastanesi

367 yatak kapasiteli Onkoloji Hastanesi

327 yatak kapasiteli Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi

311 yatak kapasiteli Ortopedi-Nöroloji Hastanesi

200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi

128 yatak kapasiteli Psikiyatri Hastanesi

[Fotoğraf: TRT Haber]

Günde 32 bin 700 hastaya hizmet verecek

Poliklinik sayısı 708 olan hastanede günde 32 bin 700 hastaya bakılacak.

Mayıs ayında tamamı hizmete girecek olan hastanede 10 bin sağlık personeli görev yapacak.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Depremde de hizmet verebilecek

Ana hastane binasına yerleştirilecek 2 bin 40 sismik izolatörle "Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası" unvanına sahip olacak.

Deprem izolatörleri sayesinde hastane, en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetlerini hiçbir aksama olmadan yerine getirebilecek.