Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, hastanenin kan merkezinde, üniversitelerinin 65 yıllık tarihine yakışır bir şekilde COVID-19 salgını ile başarıyla mücadele ettiğini anlattı.

Hastalığı yenmiş kişilerin kanında virüsü yenmeyi öğrenmiş antikorların bulunduğunu, bunları iyileşmiş kişinin kanından alarak hastaların kanına vermeyi içeren "immün plazma" yöntemini de uygulamaya başladıklarını söyleyen Turhan, "Geçen Cuma günü tedavisi tamamlanıp iki testi de negatif olduğu belirlenen iki hastamızın plazmalarını alarak yoğun bakımda tedavisi devam eden hastalarda kullandık. Hastalarımızın durumları iyiye gidiyor. Sonuçlarını takip ediyoruz" dedi.

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Kimler bağışçı olabilir?

Kişinin iyileşmesinin ardından 14 gün geçtikten sonra plazma bağışçısı olabileceğini vurgulayan Turhan, hastanelerinde sağlığına kavuşanları arayarak plazma bağışı hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

"Bu hastalığı yenen herkes hastanemizin kan merkezine gelerek ya da 0232 390 49 50 numaralı telefondan randevu alıp bağışçı olabilir. Bağış yapan kişinin artması hasta olan kişilerin iyileşme şansını artıracaktır. Plazma bağışçısı olmanın kan bağışçısı olmaktan bir farkı yok. Kişilerin sağlıklarına hiçbir olumsuzluk yaratmıyor. Erkeklerde 18 ile 60 yaş arasında herkes plazma bağışçısı olabiliyor. Kadınlarda ise doğum yapmamak şartı aranıyor. Plazma bağışında da kan bağışındaki gibi bir takım testler uyguluyoruz."

Salgının başladığı ilk günden bu yana hastane olarak Sağlık Bakanlığı ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyon içinde çalıştıklarını vurgulayan Turhan, bu süreçte Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın da destekleriyle tüm olanakları kullandıklarını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

"Sağlığına kavuşanlar yardıma ihtiyaç duyan hastalar için bağışçı olmalı"

COVID-19'u yenerek plazma bağışında bulunan 34 yaşındaki Kürşadhan Akın, bir ay önce rahatsızlanmasının ardından EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine başvurduğunu, 7 gün hastanede tedavi gördüğünü daha sonra ise evde karantina altına alındığını söyledi.

Sağlığına kavuşmasının ardından plazma bağışçısı olma kararı aldığını dile getiren Akın, "Bu hastalığı geçirmiş herkes bağışçı olmalı. Biz bu hastalığı bir şekilde atlattık. Ben şanslı olduğuma inanıyorum. Sağlığına kavuşan kişiler yardıma ihtiyaç duyan hastalar için bağışçı olmalı" dedi.

Hastanenin göğüs hastalıkları servisinde COVID-19 tedavisi gören 56 yaşındaki Ali Uğuz ise "Tedavi gördüğüm süre boyunca sağlık çalışanları benimle çok ilgilendi. İyileştim, bir hastaya yararlı olmak için plazmamı bağışlama kararı aldım. İnşallah hastalara iyi gelir" sözlerini kullandı.