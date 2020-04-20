ODTÜ Teknokent'te, "Spirohome" ismi verilen ürün teknolojisinin geliştiricilerinden Merthan Öztürk, özellikle pandemi sürecinde, yüksek risk grubundaki kronik hastalar ile COVID-19 tedavisi gören ve takibe alınanların akciğer fonksiyonlarının nasıl etkilendiğini test etmenin önemini anlattı.

Enfeksiyonun yayılma riskine karşın hastanelerde solunum fonksiyon testlerinin yapılmasının risk oluşturduğunu belirten Öztürk, "ODTÜ Teknokent bünyesindeki 23 kişilik araştırma ekibimizle 3 yıl süren Ar-Ge sonucunda akciğer solunum fonksiyon testlerinin, hastaneye gitmeye gerek kalmadan evde yapılmasına imkan tanıyan mobil uygulamayı geliştirdik" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Spirohome Personal Mobile Uygulaması

Portatif, hafif, elde taşınır ve pille çalışan test cihazının, ev ortamında kolaylıkla kullanım için tasarlandığını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Kişisel olarak üretilen cihazımız, ev ortamında solunum fonksiyon testi yapıyor. Akciğer fonksiyon parametrelerini, akım-hacim, hacim-zaman eğrilerini ve kişiye özel beklenen değerleri mobil uygulama üzerinde raporluyor. Akıllı telefonlarda sanal mağazalardan indirilen Spirohome Personal Mobile Uygulaması ile kullanılan ölçüm teknolojisi, telefonlara bluetooth ile bağlanıyor. Sonuçlar, hekim ile online paylaşılarak tedavinin seyrine dair erken ve daha doğru adımlar atılıyor."

[Fotoğraf: AA]

Uzmanlar tarafından da onaylandı

Cihazın, dünyada kalibrasyon gerektirmeyen ultrasonik hava akış ölçüm yöntemine sahip ilk kişisel spirometre olduğunu ifade eden Öztürk, güvenirlik testlerinin önemli kuruluşlarca akredite edildiğini belirtti.

Her ürünün paketlenmeden önce akciğer simülatörlerince ve özel yazılımlarla laboratuvarlarda test edildiğini söyleyen Öztürk, cihazın Avrupa Solunum Derneği'nin belirlediği standartları karşıladığını, Avrupa Uygunluk Belgesi'ni (CE) almaya hak kazandığını açıkladı.

Öztürk, "Geliştirdiğimiz teknolojinin ölçüm hassasiyeti, güvenilirliği, İngiltere, Almanya ve Avustralya'da önemli laboratuvarlarda doktorlar ve uzmanlar tarafından da test edildi ve onaylandı. Medikal cihaz Sınıf 2A CE sertifikasına sahip" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Doktorlara uzaktan tedavi imkanı

Öztürk, mobil teknolojilerine koronavirüsle mücadele döneminde Avustralya ve İngiltere ile Avrupa ülkelerindeki hasta ve hastanelerde yoğun ilgi görmeye başladığını belirterek, teknolojiye geçen yıldan bu yana 45 ülkeden talep geldiğini anlattı.

Bu ülkelerdeki hastanelerin bir kısmında, kronik solunum yolu hastalığı bulunan ve risk altındaki grupların akciğer sağlığının bu teknolojiyle evden takibine kısmi olarak başlandığını aktaran Öztürk, böylece COVID-19 risklerinin de azaltıldığını belirtti.

Öztürk, geliştirdikleri teknolojiye ilişkin şunları söyledi:

"Sistemimiz sayesinde, hasta kişisel spirometresiyle ve mobil uygulamasıyla evde testlerini yapıyor. Elde edilen sonuçlar, otomatik şekilde önceden eşleştirilen sağlık profesyonelleriyle paylaşılıyor. Bu bulut teknolojisi tabanlı uzaktan takip sistemine de Spirocloud adını verdik. Bu teknoloji sayesinde, hekimler de hastaneye gelemeyen hastaların solunum değerlerini ve semptomlarını uzaktan takip edebiliyorlar. Doktorlar, hastalarının tedavilerine yönelik düzenlemelerini de bu sayede uzaktan yapabiliyorlar."