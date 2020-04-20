Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan brifing aldı.

Brifingin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Temelini attığımız günden bu yana bu işi başaramayacaklar diyenler çıktı, hamdolsun bu işi başardık ve şimdi ilk etabını bugün açıyoruz, ikinci etabını da mayıs ayının 20'sinde açacağız.

- Gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin çöktüğü bir dönemde elimizdekinin kıymetini iyi bilmeliyiz. Türkiye bu sürece oldukça avantajlı girmiştir. Kendi kendimize yeterli olmanın, hatta dostlarımıza yardım edebilecek seviyede bulunmamızın seviyesini görüyoruz. Uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir.

- Sadece bugüne değil 10 yıl sonrasına da cevap verecek bir yatırım yapıyoruz. Şehir hastaneleri ülkemizin sağlık turizminin de lokomotifi olacak.

- Tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği kamu özel işbirliği yöntemiyle hayata geçirdiğimiz proje kapsamında 10 şehir hastanesini hizmete aldık. İnşası devam eden 8 şehir hastanemizin büyük bölümünü bu yıl sonuna kadar, kalanlarını da önümüzdeki yıl hizmete almayı planlıyoruz. Ülkede doğru dürüst ambulans bile yoktu. Bugün 5400 tam donanımlı araç ve 19 hava aracıyla en modern ambulans filolarından birine sahibiz.

- Sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 70'lerde. Türkiye sağlık hizmetlerinde bir destan yazmıştır.

- Koronavirüs salgını sonrası yeniden kurulacak dünya düzeninde ülkemizi hak ettiği yere ulaştırmak için hep birlikte daha çok çalışacağız. İnşallah yeni dönemde, yeni yatırımlarla yeni eserlerle yeni hizmetlerle ülkemizi hep bir adım daha yükseğe çıkartacağız.

- Dünya ventilatör noktasında sıkıntılar yaşıyor ama biz bu süreci başarılı bir şekilde atlattık. Firmaların verdiği söz ayda 5 bin ventilatör cihazı.

- Buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var. Hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanına metro da gelecek. Ulaşımda herhangi bir sıkıntısı olmayacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın brifinginden öne çıkanlar:

- Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir.

- Salgın mücadelesinde bizim en güvenli limanlarımızdan biri şehir hastaneleri olmuştur.

- Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak.

- Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır.

- Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerini hizmete alıyoruz, şimdilik bu bölümleri pandemi hastanesi olarak kullanacağız.

- İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır.

- Bugün itibarıyla 1035 nitelikli yatağı daha sistemimize katıyoruz.

- Başakşehir Şehir Hastanemizin bütün yatakları, yoğun bakım altyapısına sahip olup gerektiğinde hepsi yoğun bakım olarak kullanılabilir.

- Hastane en gelişmiş görüntüleme araçları ile donatılmıştır.

- (100 yerli solunum cihazının teslimatı yapılıyor.) Yerli ve milli ventilatörümüz bugün itibarıyla üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın verdiği brifingden öne çıkanlar:

- Bugün hastanemizin açılışının yanında yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarının da ilk teslimatını gerçekleştiriyoruz.

- Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biosis, mayıs ayının sonuna kadar 5 bin cihaz üretmiş olacak.

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