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Diyanet'ten Ramazan öncesi kan bağışı çağrısı
[Fotoğraf: AA ]
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Ramazandan önce tüm mensuplarımızı, din görevlisi hocalarımızı ve milletimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "İftar sofraları kurmak yerine, gıda paketleri, alışveriş kartları, bayramlık kıyafet dağıtarak ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacağız" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir, çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika Kan bağışı diyanetSon Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 11:15
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