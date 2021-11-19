Dünyada her 3 yetişkinden biri sigara kullanıyor.



Tütün içen küresel nüfusun üçte ikisini ise yalnızca 10 ülke oluşturuyor ve bu 10 ülkenin arasında Türkiye de var.

Türkiye’de yapılan araştırmalara göre 15 yaş üstü erkeklerin yüzde 62,8'i, kadınların yüzde 24,3'ü ve tüm nüfusun ise yüzde 43,6’sı sigara kullanıyor.

Sigara içenlerin sayısının artmasıyla birlikte sigara kaynaklı ölümler de artış gösteriyor.

20 Kasım Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle konuşan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, bağımlılık yaşının her geçen gündüştüğünü ve bu konuda aileleri, gençleri bilinçlendirici çalışmaların yanı sıra sigara satışına karşı da caydırıcı tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

“Önemli olan kurtuluş yolunu göstermek"

TSSD’nin araştırmasına göre, kişilere sigarayı bıraktırabilmek adına öncelikle onları sigaraya yönlendiren nedenlerin tespit edilmesi ve “neden bırakılması gerektiğinin” değil “nasıl bırakılması gerektiğinin” açıklanması daha önemli.

Herkesin sigaranın zararlarını bildiğini, bilmelerine rağmen içmeye devam ettiklerini söyleyen Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Önemli olan insanlara kurtuluş yolunu göstermek.” dedi



"Sigara bağımlıları üzerinde caydırıcı bir etki oluşturulacak"

Aydın, Fahri sigara denetçilerinin ceza kesme ve kolluk kuvvetleriyle koordineli çalışarak yasal işlem yapma yetkilerine sahip olmaları gerektiğini söyledi:



“Uygulama sayesinde sigara kullanımına ilişkin yasakların delinmesini engelleyerek, sigara bağımlıları üzerinde caydırıcı bir etki oluşturulacak"