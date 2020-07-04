İstanbul'daki Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni bina ve ileri teknoloji yatırımlarının gerçekleştirildiği yoğun bir çalışmanın ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi olarak hizmet verecek. Hastanenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birlikte gerçekleştirdi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, gelişmiş olanakları ve yüksek yoğun bakım kapasitesiyle salgının en yoğun olduğu İstanbul'da hastaların iyileşmesine büyük katkılar sundu.

Yetkinliğini resmi olarak açılmadan kanıtladı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınının ülkemizi de etkisi almasının ardından açılışını COVID-19 mücadelesiyle yaptı.

Teknik donanımıyla, uzman sağlık personeliyle, yüksek kapasitesiyle yetkinliğini daha resmi olarak açılmadan kanıtladı.

Pandemi sürecinde sağlık sistemimize güç veren ve salgınla mücadelenin kahramanlık simgelerinden biri olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün resmen açıldı.

Hastanenin özellikleri

302 bin 148 metrekare kapalı alana kurulu hastane, yıllık 3 buçuk milyon ayakta hasta poliklinik tedavisine, 250 polikliniğe, 1105 toplam yatak kapasitesine, 153 yoğun bakım yatak kapasitesine, 45 ameliyathaneye sahip.

Sismik izolatörlerle güçlendirilmiş olan hastane, deprem anında bile hizmeti kesintiye uğramayacak şekilde inşa edildi.