Türkiye'de son 24 saatte 1172 kişiye daha COVID-19 tanısı kondu, 19 kişi hayatını kaybetti. 1313 kişinin daha COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 178 bin 278'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 52 bin 141 test yapıldı, 1172 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1313 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 535 bin 818'ye ulaşırken, vaka sayısı 203 bin 456, vefat sayısı da 5 bin 186 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1082, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 374 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, " 24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172’ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan." ifadelerini kullandı.