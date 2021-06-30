University College London ve Sydney Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından 11 yıl boyunca yaş ortalaması 65 olan 380 binden fazla kişi incelendi.

Araştırma sonucuna göre, tempolu yürüyüş, uyku eksikliğinden kaynaklanan erken ölümleri önleyebilir.

Buna göre, düşük düzeyde egzersiz yapan ve yetersiz uyuyan kişilerin, çok egzersiz yapan ve sonuç olarak daha iyi uyuyanlara kıyasla, erken ölme olasılığının yüzde 57 daha fazla olduğu gözlemlendi.

Uyku eksikliği-ölüm ilişkisi

Ayrıca bu kişilerin, kardiyovasküler hastalığa yakalanma riski yüzde 67, kanser teşhisi konma olasılığı ise yüzde 45 olarak belirlendi.

Uzmanlara göre, uyku eksikliği erken yaşta ölüme neden olabiliyor. Bunu engellemek için haftada toplam iki buçuk saat yürüyüş yapmak veya bir saat 15 dakika koşmak gerekiyor.

Böylece kalp krizi, felç gibi hastalıkların da önüne geçilebiliyor.